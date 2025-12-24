El Girona, a sobrevivir los dos primeros meses del año

"En los próximos meses sufriremos y todo el mundo debe entenderlo", sentenciaba Míchel tras la derrota contra el Atlético de Madrid (0-3) en el último partido de 2025. El enfrentamiento ante el conjunto colchonero borró cualquier síntoma de mejora del equipo blanquiazul, que una vez más se mostró frágil en defensa, empeorando la cifra de goles encajados —ya son 33 en contra— e incapaz de hacer daño al rival —fue el sexto encuentro de esta temporada en el que se quedó sin marcar—.

El Girona despedirá el año en puestos de descenso, como lleva estando desde que arrancó el campeonato a excepción de la primera jornada, y se aferra a que 2026 le traiga alegrías, éxitos y buenos resultados. De hecho, aún está a tiempo de alcanzar los 20 puntos que se marcó el técnico de Vallecas como objetivo para acabar la primera vuelta, ya que tiene 15 y quedan dos duelos por disputarse: Mallorca y Osasuna.

Para ello, sin embargo, será necesario sumar de tres en los próximos dos partidos contra mallorquines y navarros, rivales asequibles en la clasificación —ambos tienen tres puntos más (18) que los de Míchel— y que durante este primer tramo del campeonato han coqueteado en algún momento con la zona de peligro. La visita al Mallorca en Son Moix será el domingo 4 de enero (18:30 h) en el primer partido de 2026 y el encuentro contra el Oviedo en Montilivi está fijado para el sábado 10 (18:30 h).

Otro viernes para el derbi

El Girona confía en que haya un antes y un después cuando se reanude la Liga tras el parón navideño, pero hay cosas que no cambian: los horarios. LaLiga hizo oficiales ayer los horarios correspondientes a la 20ª jornada del campeonato, en la que los de Míchel comenzarán la segunda vuelta con la visita al Espanyol en el RCDE Stadium. Como ya ocurrió en la primera vuelta, el partido quedó fijado en viernes y en esta ocasión se disputará el día 16 de enero a las 21:00 h. El resultado en Montilivi fue de 0-0.

Este es el tercer horario que se conoce de 2026, tras la visita al Mallorca el 4 de enero (18:30 h) y el enfrentamiento contra Osasuna en Montilivi el 10 de enero (18:30 h).

Aún faltan por revelarse los horarios de los partidos ante Getafe, previsto para el fin de semana del 21 de enero, Oviedo (01/02), Sevilla (08/02), Barça (15/02) y Alavés (22/02). Todos forman parte de los dos primeros meses del año, en los que el objetivo de los blanquiazules no será otro que sumar el máximo de puntos posible para intentar sobrevivir a una temporada que no empezó nada bien, renunciando prácticamente a los cinco primeros encuentros.

El Girona se desinfla ante el Atlético y cierra el año en descenso / David Borrat

En este sentido, enero y febrero se presentan determinantes para el futuro más inmediato del Girona. Los de Míchel podrán recortar puntos, igualar o superar a rivales que este curso también se han marcado como principal reto la permanencia. Excepto el Espanyol, que se sitúa cómodamente en plazas europeas con 33 puntos, y el Barça, líder destacado con 46, los blanquiazules podrán influir en la posición en la clasificación de equipos como Mallorca, Osasuna, Getafe, Sevilla, Alavés y, especialmente, Oviedo. El conjunto asturiano se encuentra por debajo de los gerundenses y también ocupa puestos de descenso con 11 puntos.

Por otro lado, el resultado en Montilivi de la primera vuelta no fue nada provechoso para los de Míchel, con un 3-3 ante el equipo menos goleador de Primera División. Casi el 43 % de los goles que ha marcado el Oviedo en su regreso a la máxima categoría han sido contra el Girona, teniendo en cuenta que en total solo ha anotado 7.

Míchel ha encargado deberes al equipo para estas fiestas: mejorar la contundencia en ambas áreas. El entrenador necesita que el Girona marque más goles y encaje menos, por lo que seguirá insistiendo en estos aspectos en el día a día. Además, el técnico ha escrito la carta a Quique Cárcel: fichajes que le ayuden a salir de una situación cada vez más delicada.