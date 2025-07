El Girona sigue sin fichar: ¿hay que preocuparse?

El Girona necesita fichajes, y quien diga lo contrario, miente. La afición, desencantada tras la horrible segunda vuelta del equipo la temporada pasada, vive con preocupación el inicio de un verano en el que, de momento, solo se han abierto las puertas de salida en Montilivi. La llegada de refuerzos, las apuestas de Quique Cárcel para reilusionar al equipo, sigue pendiente. El club catalán debe elegir muy bien en quién deposita el futuro más inmediato de la entidad.

Que no haya habido aún incorporaciones oficiales no significa que el Girona no esté trabajando en ellas. El equipo de Míchel tiene en mente cerrar varias llegadas, más que necesarias, y con el respaldo del City Group, todo apunta a que acabarán aterrizando. Sin embargo, ser el único equipo de Primera División que aún no ha fichado inquieta incluso a los más optimistas, más aún con algunas salidas que podrían concretarse en las próximas semanas.

Bajas confirmadas y otras por venir

A las marchas ya confirmadas de Arthur Melo, Arnaut Danjuma, Oriol Romeu y Bryan Gil, que regresaron a sus clubes tras la cesión, se sumaron las no renovaciones de Ibrahima Kebé y Juanpe. Además, el Oviedo abonó los 1,5 millones de la cláusula obligatoria de compra de Ilyas Chaira y el Andorra de Gerard Piqué cerró la cesión de Minsu.

Pero Quique Cárcel aún tiene varias carpetas abiertas en el capítulo de bajas. Viktor Tsygankov despierta interés en la Premier League, y si el proyecto no es sólido, podría dar por finalizada su etapa en Montilivi. Miguel Gutiérrez está incluso más cerca de salir que el ucraniano; Yáser Asprilla gusta en Turquía y Arnau Martínez interesa al West Ham.

Los nombres que contempla el Girona

Sea como sea, el Girona deberá empezar a moverse. El mercado arrancó con los nombres de Angeliño y Carles Aleñá como posibles refuerzos. Sin embargo, el primero suena con fuerza para el Al-Hilal saudí y el segundo apunta a continuar en el Alavés. Con estas opciones casi descartadas, han emergido nuevas alternativas.

En el lateral izquierdo, Ignasi Vilarrasa se presenta como una oportunidad de mercado. El catalán, tras una gran temporada en el Huesca, está libre a sus 25 años y en Girona creen que puede rendir en Primera, al menos como complemento si Miguel Gutiérrez termina marchándose.

Ignasi Vilarrasa durante un partido con el Huesca / Huesca

Precisamente del futuro de Miguel podría depender el regreso de Arthur Melo. El centrocampista brasileño dejó buenas sensaciones durante su cesión y si el lateral, que tiene cartel en Italia, ficha por la Juventus, el ex del Barça podría volver a Montilivi de forma definitiva.

Arthur Melo firmó su mejor partido ante el Mallorca / @gironaFC

En el otro costado, el club también quiere reforzar el lateral derecho ante una posible salida de Arnau Martínez. El objetivo es Hugo Rincón, jugador del Athletic Club que brilló en su cesión en el Mirandés en LaLiga Hypermotion. El Girona parte con ventaja, aunque su fichaje depende de que Jesús Areso llegue a San Mamés. Si el de Osasuna no firma con los leones, Rincón no saldrá.

Hugo Rincón, objetivo del Girona / Instagram

Para el centro de la defensa, el club sigue muy de cerca a Mika Mármol, que podría dejar la UD Las Palmas tras el descenso. Es un futbolista muy del gusto de Quique Cárcel, que ya intentó su fichaje el pasado verano. El club canario se aferra a los 10 millones de su cláusula de rescisión para intentar retenerlo.

El Girona, en negociaciones avanzadas por Mika Mármol / X

En la medular, el nombre que más ilusión genera es el de Azzedine Ounahi, el ‘8’ que enamoró a Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022. Sin el ruido mediático de entonces, el centrocampista marroquí -propiedad del Olympique de Marsella- no entra en los planes de Roberto De Zerbi. Según Girona Media, hay acuerdo verbal con el jugador. Según TalkGirona, el club ha ofrecido 8 millones por él. Esta temporada jugó cedido en el Panathinaikos.

Azzedine Ounahi, durante un partido con el Panathinaikos / 'X'

En posiciones más ofensivas, el club también tiene el "sí" de Eduard Spertsyan, mediapunta armenio de 25 años y capitán del Krasnodar. El PSG también le sigue, pero el jugador vería con buenos ojos recalar en Montilivi este verano. Las negociaciones con el club ruso siguen abiertas. Capaz de actuar por ambas bandas, marcó 11 goles y repartió 7 asistencias el curso pasado.

Eduard Spertsyan, jugador del Krasnodar / Agencias

Míchel también ha pedido un delantero centro, después de los evidentes problemas de cara a puerta del curso pasado que solventó el corazón del equipo, Stuani.

Borja Iglesias celebrando uno de sus tres goles frente al FC Barcelona / EFE

Según Matteo Moretto, el club se ha sumado a la carrera por Borja Iglesias, que también interesa al Valencia. Con 32 años, su experiencia y olfato goleador gustan mucho en la dirección deportiva, aunque por ahora no se ha hecho ningún movimiento formal.

La palanca City

Hace unos días, la UEFA dio luz verde al Girona para retomar su vínculo con el Manchester City, relación que quedó limitada por la participación del club catalán en la Champions League. Eso abre la puerta a incorporar cedidos de la plantilla skyblue, como ya ocurrió con Yan Couto o Savinho.

Tres nombres suenan con fuerza: el central brasileño Vitor Reis, el mediocentro noruego Sverre Nypan y el mediapunta argentino Claudio Echeverri. Tres talentos que podrían seguir formándose en una liga competitiva como la española antes de aspirar a entrar en el equipo de Pep Guardiola.

Vitor Reis, Echeverri y Nypan, jugadores del City que pueden llegar cedidos a Girona / SPORT

Además, el City Group puede tender otra mano a través del SK Lommel, su club en Bélgica. Allí milita Filip Krastev, extremo búlgaro de 23 años que también interesa al Elche. Su valor de mercado ronda los cuatro millones de euros.

Filip Krastev, durante su cesión al PEC Zwolle / Agencias

La intención del Girona es empezar a anunciar llegadas esta misma semana. El tiempo apremia: los fichajes deben aclimatarse cuanto antes y la afición, después de semanas de silencio, necesita volver a ilusionarse. Porque si algo está claro en Montilivi, es que este verano aún está por despegar.