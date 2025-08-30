En directo
LALIGA EA SPORTS
Girona-Sevilla, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
El equipo de Míchel necesita sumar tres puntos ante el equipo hispalense, que tampoco atraviesa un buen momento
Pablo Rivera
BUEN INICIO DE PARTIDO
El encuentro empieza con un Sevilla volcado en ataque, presionando al Girona en búsqueda de su primer tanto. Frente a él, un once de Míchel que aguanta el rápido ritmo del inicio mientras busca sorprender a los andaluces con una jugada rápida con la que estrenar el marcador.
Sin embargo, son los catalanes los que han avisado a la portería rival tras una jugada de Joel Roca que terminó con un centro a Stuani al que llegó el uruguayo, aunque Carmona logró tapar el tiro.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Todo preparado en Girona. Ambos equipos esperando en su parte del campo con Miguel Ángel Ortiz com árbitro principal, acompañado de los asistentes José Antonio Garrido y Guillermo Santiago. Como cuarto árbitro estará David Cambronero, y en el VAR se encuentra Javier Iglesias.
¡YA HAY ONCES CONFIRMADOS!
Míchel sale de inicio en Montilivi con Gazzaniga, Arnau, David López, Vitor Reis, Álex Moreno, Witsel, Iván Martín, Asprilla, Joel Roca, Lemar y Stuani.
Ante ellos, un Sevilla que arranca con Nyland, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Ejuke, Alfon, Vargas e Isaac Romero. Almeyda hace debutar a Suazo y Alfon desde el once inicial. ¡En pocos minutos veremos si ambos jugadores se han adaptado bien al equipo!
