Girona-Sevilla, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

BUEN INICIO DE PARTIDO

El encuentro empieza con un Sevilla volcado en ataque, presionando al Girona en búsqueda de su primer tanto. Frente a él, un once de Míchel que aguanta el rápido ritmo del inicio mientras busca sorprender a los andaluces con una jugada rápida con la que estrenar el marcador.

Sin embargo, son los catalanes los que han avisado a la portería rival tras una jugada de Joel Roca que terminó con un centro a Stuani al que llegó el uruguayo, aunque Carmona logró tapar el tiro.