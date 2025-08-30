El Girona, ante el reto de ser un equipo

No pudo estar más acertado Míchel con su discurso. "Tenemos que ayudar al compañero y competir. Ya vendrá el estilo y la filosofía. Se trata de estar los 90 minutos", una frase que explica cómo están las cosas en el Girona. Lo dijo tras la dolorosa derrota en La Cerámica y lo repitió en la previa: necesita a futbolistas que tengan ganas de competir. Que estén comprometidos con la causa.

Àlex Moreno fue el último en llegar y lo entendió de inmediato: "Los que estamos aquí tenemos que darlo todo y tirar esto adelante y los que no, dar un paso al lado". Así de simple. Por eso debe Míchel ir a muerte con los once futbolistas que mejor preparados estén para afrontar el difícil reto de ser un equipo. De darlo todo por el escudo.

Míchel, sin soluciones en Villarreal / DAZN

Montilivi, que debe ser el fortín que tantas alegrías dio al equipo no hace tantos meses atrás, recibe la visita de un Sevilla que también vive una situación dramática en este inicio de liga. Si el Girona se resquebraja por los malas sensaciones sobre el césped o el ruido incesante de mercado, el cuadro hispalense lo hace por la larga lista de bajas que sufre.

"Ruido" del mercado

Tienen, eso sí, un objetivo común: estrenar su casillero en LaLiga EA Sports. El conjunto catalán traspasó a Miguel Gutiérrez y Ladislav Krejci a Nápoles y Wolverhampton, respectivamente. Es cuestión de tiempo que Bojan Miovski se marche al Rangers o que Yangel Herrera lo haga a la Real Sociedad. Y, mientras los fichajes de Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat están cada vez más cerca de darse, la inoportuna lesión de larga duración de Juan Carlos obliga a la dirección deportiva a rastrear un guardameta en el mercado.

Los jugadores del Girona tras encajar el cuarto gol durante el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Girona / EFE

Míchel recupera a Paulo Gazzaniga, que cumplió sanción tras una actuación ante el Rayo para el olvido. Pero la presencia de Tsygankov es toda una incógnita debido a unas molestias físicas. Continúan en la enfermería van de Beek, Abel, Yangel y un Juan Carlos que estará meses en el dique seco.

Una medular mermada

Teniendo en cuenta que apenas cuenta con efectivos en la medular, Míchel podría protegerse con su recurrente línea de cinco, en la que Arnau y David López - suplentes en La Cerámica - tienen serias opciones de regresar. Y un Àlex Moreno que jugó 45 minutos el otro día y podría vivir su primer titularidad. O un Lemar que partiría de enganche, por detrás, presumiblemente, de Stuani.

El Sevilla llega a Montilivi con la sensación de caminar otra vez por la cuerda floja. Pero no le queda otra que exprimirse al máximo y dar un golpe sobre la mesa. Con hasta siete bajas por lesión —entre ellas Nianzou, Jordán, Sow, Akor Adams y Lukébakio— y varios jugadores en la rampa de salida, la plantilla se tambalea.

Como mínimo, las inscripciones de Gabriel Suazo y Alfon fueron sido un pequeño soplo de aire fresco para Almeyda, mientras que la inminente llegada de César Azpilicueta busca aportar jerarquía a una defensa debilitada tras el adiós de Badé. Duelo crucial para ambos para recuperar autoestima e ilusión.

Alineaciones probables

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, David López, Blind, Àlex Moreno; Jhon Solís, Lemar, Portu, Joel Roca; Stuani.

Sevilla: Nyland; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Gudelj; Ejuke, Rubén Vargas, Peque; Isaac Romero.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (comité madrileño).

Estdio: Estadi de Montilivi.

Hora: 19.30 CET.