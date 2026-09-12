El Girona no puede resistir con diez y cae ante el Castellón

De líder, a estar fuera de los play-offs. El fútbol es como la vida: de un momento a otro, puedes perder todo lo que tienes. Lo vivió en sus carnes el Girona, que asaltó la primera plaza de la competición durante gran parte del encuentro, pero que vio como todo se esfumaba en cinco minutos fatídicos tras la expulsión de Abel Ruiz. El fútbol;la vida.

Intentó salir presionante el conjunto de Pablo Hernández, pero a las primeras de cambio se llevó un golpe directo a la mandíbula. Un zapatazo de Izan desde la frontal lo rechazó con los puños Matthys, y ahi emergió la figura del más listo de la clase, uno todavía en edad de cursar Bachillerato, Junior Zamorano para abrir la cuenta goleadora de los gerundenses.

Pese al tanto, el Castellón siguió apretando arriba intentando causar errores en la salida de balón y percutiendo sobre la banda izquierda gerundense, mientras entre medias Quique Álvarez tenía que sustituir a Bryan Gil por unas molestias en la parte posterior del muslo.

Con todo, el Girona era dueño del esférico y del juego, sin crear demasiadas ocasiones, pero liderado por un Izan González que sigue pasando con nota cada examen que se le presenta en la categoría de plata.

En el último cuarto de hora de la primera, Gazzaniga tuvo que aparecer para salvar al Girona. Primero, a disparo de Orozco, después de a remate de Suero, y finalmente con una gran intervención a un cabezazo de Barri. Todavía tuvo tiempo el Girona para tener la suya, pero Matthys evitó el tanto de Vanat justo al filo del descanso.

Pablo Hernández tocó la pizarra al descanso, y el Castellón salió con una marcha todavía mayor. Juanjo Nieto puso el miedo en el cuerpo gerundense con un disparo al palo corto que batió a Gazzaniga, pero que el árbitro acabó anulando por haber salido el balón del rectángulo de juego en el centro previo. Los castellonenses mandaban en el verde, y el público de Montilivi empezaba a impacientarse pese a la ventaja en el marcador.

Los aficionados tenían razón, y al minuto de inciarse la música de viento, Abel Ruiz llegó tarde y vio la segunda amarilla. Pese a ello, el equipo aguantó con entereza hasta el tramo final, cuando Sienra y Álvaro cazaron dos rechaces de Gazzaniga a remates de Cámara para remontar el encuentro en tan solo cinco minutos.