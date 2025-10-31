El Girona, a por el regalo perfecto para Míchel

Salir de El Coliseum con los tres puntos bajo el brazo sería ideal. No solo porque el Girona lo necesita para desprenderse de una vez por todas de la condición de colista, sino porque sería el mejor regalo posible a un Míchel que ayer celebró los 50 arropado por los suyos y con la ilusión intacta: "Deseo seguir aquí", garantizó. Tras el agónico empate en Montilivi ante el Real Oviedo, el equipo, que lleva semanas exhibiendo brotes verdes, debe regresar a la senda del triunfo cuanto antes.

Míchel recupera a un Dominik Livakovic que dejó atrás las molestias en la espalda que le impidieron estar en el debut en la Copa del Rey. También a Daley Blind, que se quedó en Girona por precaución. Continúan en la enfermería Alejandro Francés, David López y los lesionados de larga duración, Juan Carlos y Donny van de Beek.

Galones para Ounahi

El que sí que estará es un Azzedine Ounahi que no viajó a Inca y apunta al once. Ausente ante Valencia y Barça debido a la pequeña lesión que sufrió contra el Espanyol, demostró el pasado fin de semana por qué Luis Enrique quedó predado de su fútbol y por qué el Girona insistió tanto en su fichaje. Cambió el partido: anotó el 2-2 y provocó el penalti que transformó Stuani para culminar una remontada que se frustró en el añadido.

En el once titular se esperan, asimismo, a todos aquellos que descansaron en Copa como Gazzaniga, Àlex Moreno, Witsel o Joel Roca, o a los que no acumularon demasiada carga, como fueron los casos de Arnau, Iván o Vanat. La última plaza en el tridente ofensivo, eso sí, se la disputarán entre Bryan, Tsygankov y Lemar. El ex del Tottenham había sido el elegido por Míchel en los últimos compromisos, el ucraniano está poco a poco entrando al equipo y el futbolista cedido por el Atlético de Madrid está falto de rodaje tras recuperarse de una lesión que le mantuvo varias semanas en el dique seco.

Azzedine Ounahi celebra su tanto ante el Oviedo / EFE

Independientemente de quienes sean los once elegidos por Míchel, el equipo debe dar un paso al frente importante ante un rival como el Getafe. En su estreno en la Copa se vio a un Girona plano y previsible, que tuvo que jugar una prórroga para evitar un bochorno y pasar de ronda. Un escenario totalmente opuesto al que se vivió en Valdemoro, donde los de Bordalás endosaron tremenda goleada a su rival (0-11).

Ya dijo Míchel que su estilo su dista tanto como parece del de Bordalás, cuya propuesta le está dando frutos a un Getafe que vive cómodamente en la décima posición. No atraviesa, eso sí, la mejor de sus rachas y encadena dos empates, dos derrota y tan solo una victoria en sus últimos cinco compromisos. La mayor parte de sus hombres de confianza descansaron entre semana y estarán listos para recibir a un Girona que el curso pasado se hizo enorme en El Coliseum y salió victorioso gracias a un solitario tanto de Yangel Herrera.