Girona - Real Sociedad: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-26

Girona y Real Sociedad se enfrentan en Montilivi este jueves en el duelo correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-26, ya en el tramo más decisivo de la temporada. El conjunto dirigido por Míchel necesita una victoria para acercarse cuanto antes a la permanencia, mientras que el equipo de Matarazzo afronta el partido sin urgencias.

El Girona llega a la cita en una situación delicada, ya que actualmente ocupa puestos de descenso. Su dinámica tampoco invita al optimismo: apenas ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles. Por eso, el encuentro ante su afición se presenta como una auténtica final para el cuadro catalán.

Con 39 puntose, el conjunto de Míchel Sánchez marcha decimoctavo en la tabla y su balance hasta la fecha es de 9 victorias, 12 empates y 14 derrotas, unos números que evidencian los problemas que ha tenido para convertir sus partidos en triunfos.

En su último compromiso, un eterno Stuani rescató un empate en Vallecas frente al Rayo Vallecano (1-1). Un cabezazo del uruguayo en los minutos finales fue clave para igualar el tanto inicial de Alemao y regresar a casa con algo positivo. Ahora buscará hacerse fuerte en Montilivi para sumar tres puntos vitales ante una Real Sociedad que no se juega nada.

El conjunto donostiarra tiene asegurada su presencia en la UEFA Europa League después de proclamarse campeón de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid de Simeone. Los de Matarazzo ocupan la octava posición con 44 puntos, tras firmar 11 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

En el precedente de la primera vuelta ante el cuadro 'txuri-urdin', el Girona logró imponerse en Anoeta por 1-2. Un resultado parecido sería vital para las aspiraciones del equipo catalán, que necesita romper la mala dinámica para aferrarse del todo a Primera.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Real Sociedad, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, se disputa en Montilivi este el jueves 14 de mayo a las 20:00 horas en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Girona - Real Sociedad se podrá ver en directo en España a través de Movistar Plus+ LaLiga. También podrá seguirse online mediante las plataformas de SPORT, en la que te contaremos todos los detalles del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

ALINEACIONES PROBABLES DEL RAYO VALLECANO-GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Tsygankov, Joel Roca, Echeverri.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Aihen; Turrientes, Carlos Soler, Sucic; Pablo Marín, Barrenetxea y Oyazrzabal.