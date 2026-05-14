Girona - Real Sociedad: Goles, resumen y resultado el partido de la Liga EA Sports

Girona (1-1) Real Sociedad l Final del partido

Palabras de Lemar tras el empate frente a la Real

''Necesitábamos sumar de 3. Creo que hoy lo hemos dado todo. Hemos tenido muchas ocasiones. Tenimos que seguir adelante. Vamos a estar juntos''

''Este es el camino. Vamos a intentarlo hasta el final de temporada''

''Stuani es el líder del grupo, sabe que lo necesitamos. Cuando entra en el campo, hay otra energía''

''Quedan dos finales y vamos a pelear hasta el final''