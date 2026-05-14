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Girona - Real Sociedad: Goles, resumen y resultado el partido de la Liga EA Sports
El Girona de Míchel, en posiciones de descenso tras una jornada nefasta para sus intereses, recibe en Montilivi a la Real Sociedad con el objetivo de cosechar una victoria que le saque de la quema
Sergi Bescós I Lázaro
Girona y Real Sociedad se miden este jueves en la trigesimosexta jornada de LaLiga EA Sports.
¡Nos despedimos desde Montilivi!
Cerramos el directo del partido entre Girona y Real Sociedad. ¡Muchas gracias por seguir el partido en Sport! Os deseamos una muy bonita noche de jueves.
Girona (1-1) Real Sociedad l Final del partido
Palabras de Lemar tras el empate frente a la Real
''Necesitábamos sumar de 3. Creo que hoy lo hemos dado todo. Hemos tenido muchas ocasiones. Tenimos que seguir adelante. Vamos a estar juntos''
''Este es el camino. Vamos a intentarlo hasta el final de temporada''
''Stuani es el líder del grupo, sabe que lo necesitamos. Cuando entra en el campo, hay otra energía''
''Quedan dos finales y vamos a pelear hasta el final''
Girona (1-1) Real Sociedad l Final del partido
Palabras de Jon Martín después del partido
''Creo que hemos hecho una buena primera parte. Ellos también han estado bien.
''En la segunda ellos han salido más fuertes que nosotros''.
''Nosotros venimos a darlo todo. Sí que es verdad que ellos se jugaban mucho''
Girona (1-1) Real Sociedad l Final del partido
Empate que sabe a poco para los de Míchel. El Girona lo intentó durante todo el partido pero en muchas ocasiones no estuvo nada acertado en los metros finales. Con este resultado, los de Míchel suman 40 puntos y salen del descenso por el momento
Girona (1-1) Real Sociedad l Final del partido
¡Finaaaaaaaaal del partidooo! Empate a 1 entre Girona y Real Sociedad
Girona (1-1) Real Sociedad l Min 90+
Falta peligrosa a favor del Girona en banda izquierda. Posibilidad para colgar el balón al área de la Real.
Girona (1-1) Real Sociedad l Min 90+
¡Dos minutos para el final!
Girona (1-1) Real Sociedad l Min 90+
¡Saque de esquina para el Girona!
Girona (1-1) Real Sociedad l Min 90+
Lo va a intentar el Girona hasta el final. Insisten los de Míchel
Girona (1-1) Real Sociedad l Min 90
¡5 minutos de tiempo de añadido!
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