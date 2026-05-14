Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - OviedoDónde ver Real Madrid - OviedoGirona - Real SociedadClasificación LaLigaClasificación Giro ItaliaCalculadora descenso LigaPsicólogo deportivoSara CarboneroYogaÁlvaro CortésHorarios MotoGPFinal Europeo Sub 17 femeninoEtapa Giro Italia hoyBrian FariñasLandaluce - MedvedevFinal Copa de la ReinaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Girona - Real Sociedad: Goles, resumen y resultado el partido de la Liga EA Sports

El Girona de Míchel, en posiciones de descenso tras una jornada nefasta para sus intereses, recibe en Montilivi a la Real Sociedad con el objetivo de cosechar una victoria que le saque de la quema

Stuani volvió a salvar al Girona

Stuani volvió a salvar al Girona / David Borrat / EFE

Sergi Bescós I Lázaro

Girona y Real Sociedad se miden este jueves en la trigesimosexta jornada de LaLiga EA Sports.

Actualizar
Ver más

TEMAS