Girona - Real Oviedo: horario y dónde ver por TV el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports

El Girona afronta la primera de las tres finales que tiene por delante antes del parón de selecciones de noviembre ante el Real Oviedo. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los de Míchel se marcharon a la anterior fecha FIFA con la moral reforzadísima después de obtener el ansiado primer triunfo del curso contra el Valencia en Montilivi y, pese a que el tanto ganador de Araujo en el descuento cayera como un jarro de agua fría en Montjuïc, plantaron cara a todo un Barça e hicieron cosas muy bien en ambas áreas.

LaLiga EA Sports | Barcelona - Girona. / Alberto Estevez / EFE

Ahora bien, el empate de la Real Sociedad les relegó de nuevo a la condición de colista. Suman los mismos puntos (6), eso sí, que un Real Oviedo que también viene de perder, en casa ante el Espanyol. Fue, por cierto, el estreno de Luis Carrión en el banquillo carbayón tras sustituir a un destituido Veljko Paunović.

Con Ounahi y Lemar

Las buenas noticias no solo llegaron en forma de resultados y sensaciones, sino también desde la enfermería: Azzedine Ounahi y Thomas Lemar apuntar a entrar en la convocatoria del Girona. El marroquí había caído de pie y estaba brindando ese último pase y esa claridad arriba que tanto necesitaba el equipo, pero sufrió unas molestias durante la visita del Espanyol y tuvo que perderse los dos compromisos posteriores.

Ounahi marcó su primer tanto con el Girona en San Mamés / Agencias

El francés lleva varias semanas en el dique seco. Sufró una rotura en el sóleo y no juega desde el 30 de agosto pero acumula unas cuantas sesiones con el grupo y todo indica a que tendrá minutos contra el Oviedo. Míchel, asismismo, recupera al sancionado Iván Martín. Continúan siendo baja Alejandro Francés y David López, además de las lesiones de larga duración de Van de Beek y Juan Carlos.

HORARIO DEL GIRONA - REAL OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Real Oviedo, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 25 de octubre a las 14:00 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL GIRONA - SEVILLA DE LALALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Real Oviedo se podrá ver en directo y online a través de DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.