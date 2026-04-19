Girona-Real Betis: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Girona vivió una semana de ensueño: ganó al Villarreal el lunes y sumó un punto de oro en el Santiago Bernabéu el viernes. Tras más de una semana de desconexión y preparación para lo que viene, el equipo de Míchel recibe la visita de un tocado Real Betis después de su eliminación europea para dar continuidad a su magnífico momento. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Restan siete jornadas para el final: Betis, Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Un calendario exigente ante rivales de la parte alta de la tabla y equipos que se juegan la vida.

La anterior jornada tuvo de todo y nos dejó resultados tan sorprendentes como una lucha directa por Europa que se aprieta aún más, tropiezos inesperados en la zona media y un nuevo golpe de efecto en la pelea por la permanencia, con equipos que parecían hundidos resucitando cuando menos margen de error les quedaba.

Míchel, en el Santiago Bernabéu / SERGIO PEREZ / EFE

Y la realidad es que el Girona, pese sumar cuatro puntos de seis posibles en los últimos dos partidos, tiene 38 en el casillero y está solo seis por encima de un descenso que marca el conjunto de Eder Sarabia. Está a cuatro de los famosos "42 puntos", aunque, visto lo visto, quizá no garanticen la permanencia.

Momento Echeverri

Míchel, eso sí, tiene un gran problema en la delantera: Cristhian Stuani es el único '9' disponible. Tanto Vanat como Abel Ruiz dijeron adiós a la temporada tras sufrir lesiones musculares ante Villarreal y Madrid, respectivamente.

Claudio Echeverri, en Montilivi / @claudioecheverri_

El ucraniano sufre "una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda" que lo mantendrá entre 10 y 12 semanas de baja; el club fijó la recuperación del valenciano en unas cuatro-seis semanas. Claudio Echeverri, que jugó de falso nueve en el Bernabéu, se perfila como una alternativa más que potable y apunta a ser de la partida el martes.

HORARIO DEL GIRONA-REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Real Betis, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy, martes 21 de abril a las 21:30 (CET) en España, en Montilivi.

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DÓNDE VER EL GIRONA-REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Real Betis de Primera División se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ LaLiga. También puedes seguir toda la jornada 33 de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.