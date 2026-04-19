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LALIGA EA SPORTS

Girona-Real Betis: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora ver el Girona-Real Betis de la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-26

Camavinga no tapó a Lemar, que empató el partido para el Girona

Camavinga no tapó a Lemar, que empató el partido para el Girona / EFE

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

El Girona vivió una semana de ensueño: ganó al Villarreal el lunes y sumó un punto de oro en el Santiago Bernabéu el viernes. Tras más de una semana de desconexión y preparación para lo que viene, el equipo de Míchel recibe la visita de un tocado Real Betis después de su eliminación europea para dar continuidad a su magnífico momento. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Restan siete jornadas para el final: Betis, Valencia, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Un calendario exigente ante rivales de la parte alta de la tabla y equipos que se juegan la vida.

La anterior jornada tuvo de todo y nos dejó resultados tan sorprendentes como una lucha directa por Europa que se aprieta aún más, tropiezos inesperados en la zona media y un nuevo golpe de efecto en la pelea por la permanencia, con equipos que parecían hundidos resucitando cuando menos margen de error les quedaba.

Míchel, en el Santiago Bernabéu

Míchel, en el Santiago Bernabéu / SERGIO PEREZ / EFE

Y la realidad es que el Girona, pese sumar cuatro puntos de seis posibles en los últimos dos partidos, tiene 38 en el casillero y está solo seis por encima de un descenso que marca el conjunto de Eder Sarabia. Está a cuatro de los famosos "42 puntos", aunque, visto lo visto, quizá no garanticen la permanencia.

Momento Echeverri

Míchel, eso sí, tiene un gran problema en la delantera: Cristhian Stuani es el único '9' disponible. Tanto Vanat como Abel Ruiz dijeron adiós a la temporada tras sufrir lesiones musculares ante Villarreal y Madrid, respectivamente.

Claudio Echeverri, en Montilivi

Claudio Echeverri, en Montilivi / @claudioecheverri_

El ucraniano sufre "una lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda" que lo mantendrá entre 10 y 12 semanas de baja; el club fijó la recuperación del valenciano en unas cuatro-seis semanas. Claudio Echeverri, que jugó de falso nueve en el Bernabéu, se perfila como una alternativa más que potable y apunta a ser de la partida el martes.

HORARIO DEL GIRONA-REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Real Betis, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy, martes 21 de abril a las 21:30 (CET) en España, en Montilivi.

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DÓNDE VER EL GIRONA-REAL BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Real Betis de Primera División se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ LaLiga. También puedes seguir toda la jornada 33 de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

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