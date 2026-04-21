Girona - Real Betis, en directo: jornada 33 de LaLiga EA Sports, en vivo

Objetivos entre ceja y ceja

Duelo trascendental el que nos espera esta noche. Una victoria del Girona le daría la salvación virtual y le permitiría empezar a hablar de Europa, pero una derrota le impediría espantar los fantasmas de la zona de descenso. El Real Betis, por su parte, afronta su enésima oportunidad de afianzar la quinta plaza que podría dar acceso a la Champions, con el Celta persiguiéndole muy de cerca.