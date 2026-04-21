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Girona - Real Betis, en directo: jornada 33 de LaLiga EA Sports, en vivo
El Girona de Míchel recibe en Montilivi a un Real Betis muy tocado tras la reciente eliminación de la Europa League, que se unió a una serie de malos resultados en LaLiga
Girona y Real Betis se miden este martes en la trigesimotercera jornada de LaLiga EA Sports.
Objetivos entre ceja y ceja
Duelo trascendental el que nos espera esta noche. Una victoria del Girona le daría la salvación virtual y le permitiría empezar a hablar de Europa, pero una derrota le impediría espantar los fantasmas de la zona de descenso. El Real Betis, por su parte, afronta su enésima oportunidad de afianzar la quinta plaza que podría dar acceso a la Champions, con el Celta persiguiéndole muy de cerca.
El XI del Real Betis
Y así sale Manuel Pellegrini: Álvaro Valles; Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Marc Roca; Fornals, Lo Celso, Abde; y Cucho.
El XI del Girona
Ya tenemos el once de Míchel: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Fran Beltrán, Witsel; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.
¡Bienvenidos al Girona-Betis!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto de este apasionante Girona-Real Betis que da comienzo a las 21:30 horas. Catalanes y andaluces se ven las caras en Montilivi en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. ¡Arrancamos!
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