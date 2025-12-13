El Girona reafirma a Míchel: “Vamos míster”

El Girona sacó un poco de vida en Anoeta. La victoria por 1 a 2 en el estadio de la Real Sociedad permitió al equipo de Míchel Sánchez salir de la zona de descenso (a la espera del resultado del Mallorca de este sábado) y dio un poco más de esperanzas a la afición rojiblanca para revertir la situación.

También en las oficinas de Montilivi. Por ahora, se sigue confiando en la figura del entrenador madrileño para conseguir una buena racha de resultados y salir de la zona peligrosa de la tabla de LaLiga EA Sports. El objetivo principal, ahora, es evitar el descenso a Segunda División tras una pasada temporada histórica en Europa pero complicada en la competición local.

Así lo ha querido mostrar también el club en sus redes sociales. La cuenta oficial del Girona ha reaccionado a una publicación del entrenador en la que deja claras sus intenciones: seguir en la misma línea y en la filosofía de juego en la que cree el entrenador.

"Esta victoria era necesaria. Tendremos que seguir sufriendo, pero el camino está marcado: ser fieles a nuestra idea y seguir creciendo a través del juego", escribía Míchel en su cuenta de X.

"Vamos, míster", respondía el Girona