Directo
LALIGA EA SPORTS
Girona - Rayo Vallecano, primer partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en directo
El conjunto de Míchel recibe al de Iñigo Pérez en Montilivi para dar la bienvenida a la temporada
Miquel Roca
EL ASCENSO RAYISTA EN MONTILIVI
Pese a que el balance de los Girona-Rayo Vallecano en Primera División son favorables al equipo catalán, la historia entre ambos equipos guarda un precedente doloroso para la afición "gironina". En el play-off de ascenso de la temporada 2020-21, el cuadro madrileño logró el ascenso en Montilivi, tras darle la vuelta con una victoria por 0-2 al 1-2 con el que el equipo que entonces dirigía Francisco Rodríguez se había impuesto en la ida en Vallecas.
El Rayo Vallecano no se ha movido desde entonces de la máxima categoría, a la que el año siguiente se sumó el Girona tras lograr el ascenso en Tenerife.
PRECEDENTES
Será la quinta vez que el Girona y el Rayo Vallecano se verán las caras en Montilivi en Primera División. Hasta el momento, el balance es de dos victorias catalanas por dos empates, uno de ellos la temporada pasada en un partido que terminó sin goles en la primera vuelta.
En la segunda en Vallecas el Rayo se impuso por 2-1, en la que fue la primera victoria de los madrileños ante el Girona en la máxima categoría del fútbol español.
EL ÁRBITRO
El partido de este estreno liguero lo arbitrará el colegiado castellano-manchego Javier Alberola Rojas. Nacido en Ciudad Real hace 34 años, inicia hoy su novena temporada en Primera División, en la que ha dirigido hasta hoy 79 encuentros.
Al frente del VAR estará el malacitano Mario Melero López.
LOS PRIMEROS EN EL CÉSPED
Los porteros del Girona han sido los primeros en comparecer sobre el bien cuidado césped de Montilivi para sus ejercicios de calentamiento. El argentino Paulo Gazzaniga estará bajo los palos, con Juan Carlos y Krapyvtsov en el banquillo.
A LAS 19:00 H
Pese a que el Girona pidió por dos veces retrasar la hora de inicio del partido por el calor, y que también el Rayo Vallecano se había manfestado de acuerdo en hacerlo, la LFP no ha accedido y el duelo no se ha movido de la hora inicialmente programada. A las siete de la tarde, pues, Montilivi alzará el telón de la 95 edición de la Liga de la máxima categoría del fútbol español.
MÁS BAJAS EN EL GIRONA
Además de la notable ausencia de Stuani, Míchel tampoco puede contar con otros cuatro jugadores. El recién llegado Axel Witsel está todavía falto de rodaje y pospondrá su debut con la camiseta rojiblanca, Donny van de Beek y Abel Ruiz son baja por lesión, y entre las bajas también se cuenta la de Miguel Gutiérrez, tocado en lo físico y a la vez en avanzadas negociaciones para su incorporación al Nápoles.
LUTO POR EL PADRE DE STUANI
El partido que abre LaLiga EA Sports 25-26 tendrá una baja muy señalada, la del estandarte del equipo "gironí" Christian Stuani. El padre del jugador uruguayo falleció en el día de ayer. En su memoria, se guardará un minuto de silencio antes que empiece a rodar el balón en Montilivi. Desde aquí, nuestro más sentido pésame para Christian Stuani y su familia.
BANQUILLO DEL RAYO
Por parte rayista, los que estarán de inicio en el banquillo esperando su oportunidad a lo largo del partido serán Cárdenas, Trejo, Camello, Nteka, Gumbau, Balliu, Pacha, Valentín, De las Sías, Pelayo, Becerra y Diego.
BANQUILLO DEL GIRONA
En el banquillo del Girona estarán Juan Carlos, Krapyvstov, Hugo Rincón, Portu, Lemar, Vitor Reis, Francés, Iván Martin, Gibert y Papa.
ONCE DEL RAYO VALLECANO
El Rayo Vallecano también acaba de hacer pública la alineación que presenta de inicio su entrenador Iñigo Pérez.
