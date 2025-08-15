Girona - Rayo Vallecano, primer partido de LaLiga EA Sports 2025-26, en directo

EL ASCENSO RAYISTA EN MONTILIVI

Pese a que el balance de los Girona-Rayo Vallecano en Primera División son favorables al equipo catalán, la historia entre ambos equipos guarda un precedente doloroso para la afición "gironina". En el play-off de ascenso de la temporada 2020-21, el cuadro madrileño logró el ascenso en Montilivi, tras darle la vuelta con una victoria por 0-2 al 1-2 con el que el equipo que entonces dirigía Francisco Rodríguez se había impuesto en la ida en Vallecas.

El Rayo Vallecano no se ha movido desde entonces de la máxima categoría, a la que el año siguiente se sumó el Girona tras lograr el ascenso en Tenerife.