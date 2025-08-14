Girona-Rayo: Míchel ya puede reivindicarse

Si algo define a Míchel es la autocrítica. El madrileño, máximo artífice del histórico Girona de la temporada 2023-24, nunca ha tenido problemas para entonar el 'mea culpa' cuando las cosas no han ido bien. "Estoy lejos de ser un entrenador de Champions League", aseguraba después de caer ante el Liverpool en Montilivi en fase liga de la competición reina.

Sin embargo, eso no significa que sea un hombre que se rinda con facilidad. Más bien lo contrario. Como explicó tras el último duelo de pretemporada, quiere reivindicarse. Y el primer momento de mostrarlo será este viernes en Montilivi a las 19:00 horas -después del doble 'no' de LaLiga para jugar el debut liguero más tarde y evitar las altas temperaturas que se prevén en Girona- ante el Rayo Vallecano.

LaLiga, inflexible con el Girona

El equipo catalán y el vallecano subirán el telón a la temporada 2025-26. Lo harán finalmente a las 19:00 horas después de que LaLiga, incomprensiblemente, rechazase las dos peticiones del Girona para jugar más tarde. Especialmente, después de que aceptasen retrasar el Alavés-Levante del sábado.

Se esperan temperaturas de hasta 34 grados durante el choque y con el partido ante el Atlético de Madrid de la última jornada del curso pasado en la mente, se prefirió prevenir antes que curar. Varios aficionados necesitaron asistencia en Montilivi por golpes de calor.

Miovski, la referencia para el estreno liguero

El Girona no ha hecho mala pretemporada y aunque aún está a la espera de más refuerzos, está centrado en firmar una temporada mucho más plácida que la anterior. Ganar en la primera jornada y ante su gente es absolutamente clave.

Miovski, bigoleador en el derbi ante el Espanyol / EFE

Por desgracia, tendrán que hacerlo sin el gran goleador del equipo, Cristhian Stuani, que perdió tristemente a su padre el jueves por la noche. Así lo comunicó el Girona pasadas las 23.00 a través de sus canales oficiales. Antes, Míchel, en la rueda de prensa previa al partido, explicó que no jugaría por "motivos personales". Se espera que Bojan Miovski sea el titular, ya que Abel Ruiz está lesionado. Donny van de Beek y Miguel Gutiérrez, que salvo sorpresa, fichará por el Nápoles, también están lesionados.

La ilusión europea en el Rayo

El Rayo, por su parte, mira a una temporada ilusionante con su vuelta a Europa veinticinco años después. Aunque Iñigo Pérez sabe perfectamente que es un premio que puede estar 'envenenado'. Si no, que se lo pregunten al propio Míchel y a su Girona, que la campaña pasada estuvo a punto de pagar excesivamente cara su participación en Champions League.

Los jugadores del Rayo, al término del partido de la última jornada de LaLiga EA Sports que Rayo Vallecano y RCD Mallorca disputan este sábado en el estadio de Vallecas, en Madrid / Zipi / EFE

Mientras en Vallecas piensan en ampliar la plantilla con futbolistas de rotación, piezas clave como Andrei Ratiu o Pathé Ciss son duda debido a que están forzando su salida del club. El que no estará disponible seguro es Abdul Mumin, que se está recuperando de su rotura de ligamento cruzado anterior.

La pretemporada ha sido bastante positiva para el Rayo, firmando buenos resultados ante equipos como el Genk (1-1), el Atlético de Madrid (1-1) y el Sunderland (3-0). No hay que pasar por alto la goleada que le endosó al PEC Zwolle (5-0). Los de Iñigo Pérez prometen mucho ritmo en Montilivi. Tras el pitido final en el primer partido de la temporada, Villarreal y Oviedo cerrarán los encuentros del viernes en La Cerámica a partir de las 21:30 horas, con temperaturas mucho más agradables.