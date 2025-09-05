El Girona, quinto club de la Liga que más ha gastado en fichajes

El Girona cerró el mercado de verano con las llegadas del portero Dominik Livakovic, el extremo Bryan Gil y el delantero Vladyslav Vanat. Tres fichajes de última hora para intentar mejorar una plantilla que ha quedado huérfana de dos titulares como Krejci y Yangel Herrera y que ha perdido los tres primeros partidos de la temporada.

Ha costado, pero después de un verano complicado a la hora de cerrar operaciones, el Girona ha tenido que acabar gastando para reforzarse. Y no poco. El club ha hecho una inversión fortísima con Vanat, llamado a ser el goleador del equipo, por quien ha soltado 17 millones de euros. El ucraniano se ha convertido en el segundo fichaje más caro de la historia del club solo por detrás de Asprilla, que costó 18 más variables el verano pasado.

Además, el retorno de Bryan Gil tampoco ha sido gratuito. Todo lo contrario. El Girona ha tenido que pagar 6 millones, más 4 de variables, al Tottenham para quedarse al jugador en propiedad. Una cifra idéntica a lo que ha costado Azzedine Ounahi, oficializado el pasado sábado poco antes del partido contra el Sevilla.

30 'kilos' gastados

Todo ello ha provocado que el conjunto rojiblanco haya hecho una inversión en fichajes de unos 30 millones, cantidad que lo sitúa entre los clubes que más han gastado este verano. No el que más, lógicamente, pero sí entre los cinco primeros, incluso por delante del Barça.

Vladislav Vanat, nuevo delantero del Girona. / Nuri Marguí/Girona FC / DDG

En este sentido, solo Real Madrid, Atlético de Madrid, Villareal y Real Betis han pagado más en traspasos que el Girona este verano. Esto habla bien del músculo económico de un club que, además, ha ingresado casi 60 millones en ventas (Krejci, Herrera, Miguel Gutiérrez...).

Eso sí, el Girona se ha tenido que ajustar a un límite salarial que será muy inferior a los 94 (en invierno 98) millones de la temporada pasada. Por ahí podría estar el motivo de no haber reforzado todavía más la plantilla.

Fuerte inversión

Pese a todo el ruido que generaron las últimas horas de mercado y, sobre todo, el ver como la plantilla ha quedado coja en alguna posición, la realidad de los números dice que el gasto del Girona en fichajes ha sido muy fuerte. No tanto como la temporada pasada, cuando el club contaba con el dinero de la Champions League, pero sí al nivel de los clubes más fuertes de LaLiga.

Ounahi, fichaje ilusionante del Girona / Girona FC

Evidentemente, el Atlético de Madrid (176 entre Baena, Cardoso, Raspadori, Almada o Hancko) y el Real Madrid (168 por Alexander-Arnold, Carreras, Huijsen o Mastantuono) han hecho inversiones galácticas una temporada más en busca de intentar destronar el Barça del título de campeón.

Ambos equipos madrileños son los dos primeros en cuanto a gasto en fichajes, mientras que el Barça, muy afectado por el límite salarial, es sexto por detrás del Girona. El Villareal, que ha querido reforzarse fuertemente para la Champions con Mikautadze (31), Renato Veiga (24) o Moleiro (16), entre otros, se ha gastado 102 millones de euros, y el Betis con Antony (35), Deossa (11), Natan (7) o Riquelme (8), 75 ‘kilos’.