El Girona quiere 'rescatar' a Unai Hernández de Arabia

El Girona llega al estreno de LaLiga Hypermotion con más dudas de las deseadas. El conjunto rojiblanco cerró este sábado su pretemporada con un empate ante el Nàstic (1-1) y se plantará en la primera jornada de campeonato tras haber logrado una única victoria en su preparación. El equipo de Quique Álvarez no termina de carburar, las sensaciones no acompañan y, con el mercado todavía abierto, la plantilla está lejos de estar completamente definida. El objetivo, además, no admite demasiadas interpretaciones: toca volver a Primera.

En este escenario, el Girona busca soluciones y una de ellas podría llevarle hasta Arabia Saudí. Según informa el medio saudí 'Al-Riyadiya', la dirección deportiva del Al-Ittihad está valorando una propuesta del club catalán para hacerse con la cesión de Unai Hernández. La operación contemplaría una opción de compra al final de la temporada.

Unai Hernández, en su debut con el Al-Ittihad / @unaiihernandez

La fórmula planteada desde Montilivi propone que el Girona asuma solo una pequeña parte de la ficha del futbolista, mientras que el Al-Ittihad cubra el resto del salario del jugador de Malgrat de Mar. Una operación que permitiría al conjunto gerundense incorporar a un futbolista conocido en la casa y que podría ver con buenos ojos volver a sentirse importante en Catalunya.

Porque Unai Hernández sabe perfectamente lo que significa vestir la camiseta del Girona. El centrocampista ofensivo se formó durante años en las categorías inferiores del club antes de poner rumbo al Barcelona. En 2022 dio el salto a La Masia, donde terminó convirtiéndose en una de las piezas más importantes del Barça Atlètic.

Unai Hernández celebra su gol ante el Lugo junto a Cedric / Dani Barbeito

Su progresión llamó la atención del Al-Ittihad, que en enero de 2025 apostó por él y pagó 4,5 millones de euros al Barcelona, más variables, para hacerse con sus servicios y atraer talento joven a una liga en desarrollo. Sin embargo, su aventura saudí no ha terminado de responder a las expectativas, incluyendo una cesión en el Al-Shabab.

Ahora aparece el Girona. El club que le vio crecer quiere 'rescatar' a uno de los talentos que un día brillaron en su cantera. Unai, de 21 años, conoce la casa, el fútbol español y el objetivo que persigue el equipo. La propuesta está sobre la mesa del Al-Ittihad.