El Girona quiere renovar a Michel hasta 2026

La victoria del Girona en Sevilla junto a la goleada anterior al Real Madrid han confirmado el buen momento del equipo y también ha certificado su continuidad en Primera división a falta de seis jornadas para el final de Liga.

Y aunque el mérito está repartido entre todos, la figura del entrenador Michel cobra especial protagonismo como responsable del atractivo juego que despliega el equipo y de los buenos resultados que ha cosechado.

Y como consecuencia de ello, el Girona quiere alargar la continuidad del técnico madrileño en Montilivi. Así lo ha confirmado el director deportivo del club, Quique Cárcel en una entrevista este martes en El mundo en RAc1, con Jordi Basté: "Querríamos renovar a Míchel como entrenador hasta 2026, como mínimo. A nosotros nos gustaría que fueran más años, pero de entrada no es tan fácil".

El Girona, además, está a tres puntos de la séptima plaza, que daría acceso a la Conference League siempre que el Madrid gane la final de Copa. Pero Cárcel ha admitido que quizás el club no esté aún preparado para jugar en Europa: "¿Jugar en Europa? Nosotros somos profesionales y queremos quedar lo más arriba posible, pero creo que de momento no somos un club preparado para jugar jueves y domingo. Por lo tanto, de entrada, a mí no me entusiasmaría, pero quedan seis jornadas y lo intentaremos".

El director deportivo se muestra por otra parte complacido de que los jugadores quieran jugar en el Girona: "Cada vez están más contentos con el club y creen que podemos dar un paso adelante, y eso hace que muchos de ellos empiecen a replantearse el hecho de quedarse aquí".