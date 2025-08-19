El Girona se queda sin Echeverri

El Girona activó la 'vía City' con Vitor Reis al poco tiempo de recibir luz verde de la UEFA para operar en el mercado con el Manchester City. Quique Cárcel, tras incorporar al prometedor central brasileño, quiso repetir la jugada con Claudio Echeverri. El Girona lo intentó, con la colaboración necesaria del conjunto inglés. Sin embargo, el 'Diablito' no quiso seguir los pasos de su compañero y se dejó seducir por otras opciones lejos de Montilivi.

La intención del City era que Echeverri fuera al Girona, como ocurrió con Vitor Reis, para tener al argentino totalmente controlado. En Manchester buscaban una cesión simple e, idealmente, incluir en el contrato una cláusula que les permitiera rescatar al jugador durante la temporada si consideraban que no estaba teniendo oportunidades suficientes para foguearse lejos del Etihad.

Claudio Echeverri celebra su tanto ante el Al Ain / Agencias

Por eso, se cayó la opción prioritaria del jugador: la Roma. El conjunto italiano, dirigido por Gasperini, pedía la cesión del jugador con una opción de compra superior a 30 millones de euros, pero el City no accedió. Incluso querían facilitarles una posible recompra rumbo al Etihad si más adelante deseaban ficharlo, pero tampoco cedieron en ese aspecto.

Echeverri, con Ten Hag

Finalmente, han encontrado en el Bayer Leverkusen la mejor opción para contentar a ambas partes. Por un lado, Echeverri podrá disputar competición europea, que era el motivo que lo empujaba hacia Roma y lo alejaba de Montilivi. Por otro, el City logra cederlo de manera simple y sin tener que asumir su salario. Con Erik ten Hag, el 'Diablito' tendrá la oportunidad de jugar la Champions League.

Erik ten Hag sonrie durante su presentación como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen / AP Photo/Martin Meissner

A falta de revisión médica, el técnico neerlandés, que busca relanzar su carrera en la Bundesliga tras la mala experiencia en Old Trafford, intentará sacarle partido a un futbolista especial, brillante a nivel técnico, pero con varios aspectos por pulir. En Girona, el golpe es duro. El equipo de Míchel necesita incorporaciones inmediatas, y perder la oportunidad de sumar todo el talento de Echeverri a coste tan bajo supone un problema más en Montilivi.