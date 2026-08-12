El Girona, a punto de cerrar a Unai Hernández

Cada vez más futbolistas veteranos ponen rumbo a Arabia Saudí para cerrar un último gran contrato y retirarse fuera del foco mediático de Europa, aprovechando la irrupción del fútbol en un país que cuenta con una gran capacidad económica para que sus clubes gasten más que en otras partes del mundo. Sin embargo, no todos los futbolistas que se marchan a la Saudi Pro League son mayores, puesto que, en algunos casos, jóvenes jugadores se marchan aprovechando sus irrupciones.

Es el caso de Unai Hernández, mediapunta que se marchó del Barça Atlètic directamente a Al Ittihad en enero de 2025. No obstante, si bien en el filial azulgrana había mostrado unas grandes cualidades que le atesoraban un prometedor futuro, su paso por el Golfo Arábico no ha sido positivo, por lo que el catalán estaría por la labor de regresar a España. En este sentido, el Girona querría contar con sus servicios de cara a la temporada en LaLiga Hypermotion, en un curso en el que la entidad catalana tratará de regresar a la categoría de oro del fútbol español, tras un duro descenso.

Cedido con opción de compra

Al no haber podido adaptarse a Arabia, Unai Hernández ha tomado la decisión de salir de Al Ittihad, club que todavía posee sus derechos pese a haber disputado el último curso cedido en Al Shabab. De hecho, según información de Nil Solà, la vía para que los de Montilivi acometan su llegada sería también la del préstamo con opción a compra. Además, el periodista catalán informa de que el acuerdo se cerrará en las próximas horas, en una operación que supondría el regreso de Unai a Girona, después de que cambiara a los rojiblancos por los azulgranas en 2022, en aquel caso para reforzar las categorías inferiores culers.

Unai Hernández llora desconsolado tras caer derrotado ante el Córdoba / Valenti Enrich

Así, el centrocampista se convertirá en nuevo refuerzo para Quique Álvarez, en el que será el quinto fichaje de la temporada tras las incorporaciones de Sergi Puig, Iván Morante, Izan González y Oleksandr Pyshur. Por su parte, Unai llega para aportar frescura, talento y cifras en la medular, unas cualidades que pudo demostrar durante su estadía en el Barça Atlètic, conjunto con el que marcó 19 goles y facilitó 10 asistencias en 58 partidos, aunque desde que abandonó el fútbol europeo no ha podido volver a hacer notar su gran nivel, principal motivo que le ha llevado de regreso a España.