El Girona presenta la 'Fundació Girona FC'

El Girona dio "un paso histórico" con la presentación de la 'Fundació Girona FC', una "nueva entidad que quiere trascender el ámbito estrictamente deportivo y convertirse en un motor de transformación social, educativa y comunitaria en las comarcas gerundenses".

El acto de presentación se celebró en el CaixaForum Girona e inició con las palabras del presidente de la 'Fundació', Ignasi Mas-Bagà. Contó con la presencia del presidente del Girona, Delfí Geli, el presidente del Consell d'Administració, Pere Guardiola, el Secretari General d'Esports, Abel García, el presidente de la Diputació, Miquel Noguer, y el alcalde de Girona, Lluc Salellas. Acudieron, en representación del primer equipo, Míchel y los capitanes Cristhian Stuani, Arnau Martínez y Portu.

Ignasi Mas-Bagà expresó que la 'Fundació Girona FC' "nace del corazón del Club, de su afición y de su territorio, y que va más allá del fútbol”. Remarcó que el Girona es más que un club que solo juega al fútbol, sino que es "emoción, identidad y orgullo". "Es el reflejo de unas comarcas que han demostrado que con esfuerzo y humildad se pueden lograr hitos impensables. Ahora queremos canalizar esta fuerza colectiva para mejorar la vida de las personas y las comunidades que nos rodean”, añadió.

Una 'Fundació' que tiene como objetivo promover la salud física, mental y social y transmitir los valores del deporte mediante el fútbol, con especial atención a los más jóvenes. De esta forma, la intención es que "sea un referente de cohesión social en las comarcas gerundenses y demostrar que el fútbol puede ser una herramienta transformadora capaz de generar oportunidades y fomentar la inclusión”, según palabras de Mas-Bagà.

A pesar de que principalmente actuará en las comarcas gerundenses, "queremos colaborar en proyectos que nos permitan crecer y compartir nuestros valores más allá de nuestra casa", tal y como señaló Mas-Bagà. "Sabemos que solos no podemos llegar tan lejos como queremos. Trabajaremos codo con codo para multiplicar el impacto”, pronunció.

La iniciativa es para todo el mundo: "Queremos que esta 'Fundació' sea de nuestra gente y para nuestra gente. Que cada niño y niña que viste los colores 'blanc-i-vermells' sienta que el Girona es una oportunidad, un apoyo y un espacio para crecer”, concluyó el presidente de la 'Fundació Girona FC', que estará formada por Pere Guardiola, Simon Cliff, John MacBeath, Ingo Bank, Ricardo Sosa y Roger Solé, quienes también conforman el Consell d'Administració del Club.