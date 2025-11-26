El Girona se pone duro con la reventa de entradas para la visita del Madrid

El Girona ha informado este miércoles que ha detectado "prácticas de reventa fraudulenta de entradas" para el partido de este domingo contra el Real Madrid en Montilivi y ha avanzado que actuará contra la reventa por su compromiso "con la transparencia y la seguridad de todos los aficionados".

En este sentido, el club anulará las entradas y bloqueará los carnés que hayan sido conseguidos o utilizados de manera irregular y se activarán los trámites para sancionar a los responsables de acuerdo con el reglamento interno, que prevé la suspensión de la condición de socio o abonado hasta un máximo de dos años.

El club añade que se reserva el derecho de poner toda esta información a disposición de Mossos d'Esquadra para las pertinentes actuaciones y recuerda a todos los aficionados que se abstengan de comprar entradas "fuera de los canales oficiales".

En el comunicado, el Girona también agradece la colaboración y el compromiso de su afición para mantener "un entorno respetuoso y seguro para todo el mundo".