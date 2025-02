El Girona, sin pólvora arriba

El Girona atraviesa una de sus peores rachas de la temporada. El conjunto de Míchel tan solo ha logrado ganar uno de sus últimos cinco partidos en LaLiga, lo que le ha impedido dar un salto en la tabla y consolidarse en posiciones europeas. El mal momento rojiblanco se explica, en parte, por la falta de efectividad de los tres 'nueves' de la plantilla, que suman solo dos goles en los últimos tres meses. Hay un grave problema de cara a portería, y Míchel no parece encontrarle solución.

Entre Abel Ruiz, Bojan Miovski y Cristhian Stuani acumulan únicamente diez tantos de los 32 que ha anotado el Girona hasta el momento en la competición doméstica, unos números muy pobres para los delanteros de un equipo que aspira a repetir la gesta de la pasada temporada para volver a disputar competición europea el año que viene.

Marcaron en noviembre

Bojan Miovski anotó su último gol con el Girona el pasado 23 de noviembre, cuando se apuntó un doblete ante el Espanyol. Desde entonces, no ha logrado ver portería en los cuatro partidos disputados, tres de ellos como titular. También atraviesa un mal momento Cristhian Stuani, que no moja desde el 2 de noviembre en la victoria ante el Leganés (4-3). Es verdad que el uruguayo solo ha sido titular en uno de los últimos once partidos que ha disputado en liga, pero nos había acostumbrado a ser decisivo de cara al gol en la primera mitad de la temporada a pesar de su rol como suplente.

Con Miovski y Stuani desaparecidos en cuanto a goles se refiere, en los últimos tres meses tan solo Abel Ruiz ha aportado en la faceta goleadora del equipo. El ex del Sporting de Braga marcó el 20 de diciembre ante el Real Valladolid y repitió el pasado 3 de febrero ante Las Palmas, en la única victoria del Girona en las últimas cinco jornadas.

Estancados arriba

Sabe bien Míchel que suplir el adiós de Dovbyk iba a ser imposible, pero no se esperaba una caída tan brusca en el rendimiento del equipo de una temporada a otra. Las llegadas de Miovski y Abel Ruiz ilusionaron, pero hasta el momento se han estancado de cara a portería y no han logrado cumplir con las expectativas puestas en ellos.

Aunque toda la culpa no es de los delanteros. La falta de creación en el centro del campo está perjudicando los intereses rojiblancos en ataque, pues no son muchos los balones que les llegan a los 'nueves' para poder rematarlos en buenas condiciones. La gran asignatura pendiente de Míchel de aquí a final de temporada reside en encontrar la fórmula para que Abel Ruiz, Miovski y Stuani recuperen la confianza y vuelvan a ser decisivos para el equipo.