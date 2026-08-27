El Girona pierde más talento: Min-su Kim se marcha al Rangers por 10 millones

Otra baja importante en la plantilla del Girona FC 2026/27. El extremo surcoreano Min-su Kim abandona la entidad rojiblanca y ficha por el Glasgow Rangers escocés tras el pago de los diez millones de euros de su cláusula de rescisión.

"Min-su Kim deja al Girona y se incorporará al Rangers FC después de que el club escocés haya pagado su cláusula de rescisión. El jugador pone así punto final a su etapa como futbolista rojiblanco, club al que se incorporó el verano de 2022 para formar parte del Juvenil", dice el club catalán en su comunicado.

A sus 20 años, el extremo destacó la pasada temporada en las filas del Andorra FC, donde jugó cedido en LaLiga Hypermotion, y había sido titular en las dos primeras jornadas de este año con el Girona, con dorsal del primer equipo.

En su etapa de formación Min-su pasó por el fútbol base del Mercantil y la Damm y destacó en el filial gerundense antes de dar el salto a la Segunda División.

"El Girona FC agradece a Min-su su dedicación y compromiso durante estos años y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional", añade la entidad.

El coreano debutó con el primer equipo del Girona durante la temporada 2023-24, en un partido de LaLiga contra la Real Sociedad. Posteriormente, también participó en la UEFA Champions League, en el partido ante el PSV Eindhoven, y destacó en los partidos que el Girona Sub-19 jugó en la UEFA Youth League. Se va del club tras disputar ocho partidos con el primer equipo entre Primera y Segunda División, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

La temporada pasada había sumado seis goles y cuatro asistencias en 40 partidos con el Andorra, el club propiedad de Gerard Piqué.

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En Glasgow, Min-su Kim lucirá el dorsal '10' y coincidirá con un ex jugador del Girona FC, el delantero macedonio Bojan Miovski.