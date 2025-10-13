El Girona pierde un 13% del público de Montilivi

El mercado de fichajes de verano fue un duro golpe para Míchel, que perdió a piezas fundamentales para su esquema, como Yangel Herrera, Miguel Gutiérrez o Ladislav Krejci. Las primeras ocho jornadas de Liga reflejan esa situación: solo seis puntos, un triunfo y un promedio de goles preocupante. Con cinco goles marcados (el segundo que menos en la competición) y 17 encajados (el que más), el Girona está actualmente en la zona de descenso.

Los datos muestran que los malos resultados han causado desilusión entre la afición del Girona, que, en comparación con el curso pasado, asiste menos a Montilivi. En los cinco partidos del equipo en casa esta temporada, contra Rayo Vallecano, Sevilla, Levante, Espanyol y Valencia, han reunido casi un 13% menos de público que en el mismo tramo de la campaña anterior.

La victoria contra el Valencia, motivo de esperanza

Hasta la fecha, 57.111 espectadores se acercaron a Montilivi, una media de 11.422 por partido; la temporada pasada lo hicieron 65.436, una media de más de 13.000 (13.087). En la temporada 2024-25, las primeras cinco jornadas de Liga en casa fueron ante Osasuna, Barça, Rayo Vallecano, Athletic Club y Real Sociedad. La diferencia es de 1.665 espectadores menos por partido.

Hasta el momento, el partido con más espectadores fue el debut de LaLiga contra el Rayo Vallecano (12.403). Esa tarde, el Girona firmó una actuación esperpéntica y cayó por 1-3. En la siguiente jornada, en la derrota contra el Sevilla (0-2), se contabilizaron 11.305. Después, 11.048 frente al Levante, 11.488 ante el Espanyol y 10.867 en el triunfo contra el Valencia, la peor entrada de esta temporada.

Vanat celebrando su gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 8 de la LaLiga EA Sports / EFE

Míchel sabe que hay que empezar a sumar de tres en tres cuanto antes, y en este sentido, el Girona confía en que la última victoria contra el Valencia en Montilivi (2-1) dé alas a los suyos para dar la sorpresa ante el Barça en Montjuïc. Un triunfo ante el equipo de Hansi Flick demostraría que la victoria frente al Valencia no fue casual y ayudaría, y mucho, a recuperar la ilusión.

Aún tienen que venir los grandes de LaLiga

Por Montilivi todavía deben desfilar los grandes esta temporada. El Real Madrid visitará Girona el fin de semana del 30 de noviembre, mientras que el Barça lo hará ya en la segunda vuelta, el 14 o 15 de febrero.También pasarán por el estadio equipos de mucho tirón como el Atlético de Madrid(21 de diciembre, justo antes del parón navideño), el Athletic Club (marzo de 2026) o el Betis (abril de 2026). Se espera que en estos duelos el número de espectadores sea mayor.