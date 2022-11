A pescar en aguas revueltas tras el adiós de Almirón

El Girona, que se ha ganado el derecho a estar tranquilo, busca los tres puntos ante el colista para pasar el parón fuera del descenso Los ilicitanos, tras la repentina marcha de su entrenador esta mañana, serán dirigidos por el secretario técnico del club

El Girona visita al colista con el objetivo de prolongar su buen momento con un resultado positivo que le permita vivir el parón por el Mundial fuera del descenso. Una victoria supondría hundir todavía más la moral de un rival directo que no tiene entrenador.

Gracias al empate en el Santiago Bernabéu y a la deslumbrante victoria contra el Athletic Club del pasado viernes, el Girona ha recuperado la sonrisa con cuatro puntos que han servido para ver otra vez el vaso medio lleno y recuperar la confianza en un equipo que, con los malos resultados -que no juego-, había ido perdiendo fuerzas hasta caer al descenso.

Los gerundenses han cortado una racha de siete jornadas sin ganar (3 puntos de 21) para instalarse ahora en una de tres partidos sin perder (5 de 9). Mañana, el Girona tiene la oportunidad de continuar mejorando con la visita al Elche en el último partido antes del Mundial. Sea como fuere, un triunfo hoy permitiría al Girona disfrutar de un mes largo de paz y tranquilidad a la espera del retorno de la Liga. Y, de paso, hundiría todavía más un rival directo por la permanencia.

Terremoto en Elche

La realidad del Elche es diametralmente opuesta a la de los rojiblancos. Colistas destacados con solo cuatro puntos y sin haber ganado todavía ningún partido esta temporada, esta mañana ha dimitido Jorge Almirón, el segundo entrenador en lo que va de curso. Todo ello ha provocado que mañana se siente en el banquillo, provisionalmente, Sergio Mantecón, el secretario técnico.

El adiós de Almirón supone que todo el trabajo de análisis del rival por parte del Girona sirva de muy poco o nada para el partido de hoy. Aun así, ha quedado claro que, si el equipo está fino como estas últimas jornadas, puede hacer frente a cualquier rival de la categoría.

La expedición viaja mañana con vuelo chárter hacia Elche y volverá por la noche después del partido. En ella, no estarán Couto ni Reinier, que no se han recuperado a tiempo, ni tampoco Juanpe, Borja García, Kébé y Samu Saiz.

Míchel parece haber encontrado la tecla con el cambio al 4-4-2, con un mediapunta por detrás del delantero. Es por eso por lo que no tendría que haber muchos cambios en el once titular si no es por molestias físicas. En este sentido, no sería extraño que el técnico optara por repetir el equipo que superó el Athletic. Riquelme por Toni Villa podría ser uno de los pocos retoques.

Alineaciones probables:

Elche: Edgar Badía; Lirola, Roco, Gonzalo Verdú, Clerc; Josan, Gumbau, Mascarell, Pere Milla; Collado y Lucas Boyé.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Santi Bueno, David López, Miguel; Romeu; Toni Villa o Riquelme, Herrera, Aleix García, Valery; y Castellanos.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano).

Campo: Martínez Valero.

Hora: 19:00.