El Girona pasea por el alambre ante un Tercera Federación

El Girona sudó tinta china para superar al Constància en la primera ronda de la Copa del Rey. Los hombres de Míchel no jugaron un buen partido y como consecuencia sufrieron más de lo esperado para conseguir el billete. No fue hasta la prórroga que consiguieron adelantarse definitivamente.

Un once combinando titulares con canteranos

Míchel optó por hacer una alineación mezclando jugadores del primer equipo con otros del filial. La portería la ocupó el ucraniano Krapyvtsov; en defensa estuvieron Hugo Rincón, Vitor Reis, Antonio Salguero y Papa Ba; con Lass Kourouma y Jhon Solís en el doble pivote, un poco más adelantados Portu y Asprilla y arriba, como referencias, Abel Ruiz y el capitán, Christian Stuani.

Los primeros minutos dejaron clara cual iba a ser la tónica del partido. Como era de esperar, dominio del Girona, a pesar de que no se transformaba en ocasiones. Los catalanes protagonizaron muchas llegadas por las bandas, sin acabar de generar mucho peligro. Portu y Asprilla fueron los más insistentes en el primer tramo.

Stuani abrió la lata

En el minuto 40 de partido, llegó el primer gol. Stuani abrió la lata gracias a un despeje defectuoso de la defensa local. Portu le puso al uruguayo un balón en bandeja, que este no desaprovechó, adelantando a los suyos con una picadita sutil por encima del guardameta. Es el tercer gol en los dos últimos partidos del capitán del Girona, ya que en el último choque liguero ante el Oviedo (3-3), el charrúa anotó un doblete desde el punto de penalti.

En el descuento del primer tiempo, Asprilla estuvo a punto de poner el segundo tras recoger un rebote dentro del área, pero su disparo se marchó demasiado cruzado. Y en la última internada de la primera mitad, el propio Asprilla puso un balón muy peligroso que remató Abel Ruiz al palo, y en el rechace el balón se paseó por la línea de gol sin terminar de introducirse dentro de la portería.

Tras la reanudación, la tónica siguió siendo parecida, con el Girona como principal actor, y el Constancia intentando defender para llegar al final con opciones. El equipo local tuvo una gran ocasión en el minuto 59, que obligó a Krapyvtsov a hacer una buena intervención. Hasta ese momento, el meta había sido prácticamente un mero espectador.

Después de disputarse el primer cuarto de hora de la segunda mitad, Míchel decidió agitar la coctelera introduciendo a Viktor Tsygankov y Arnau Martínez por Portu y Vitor Reis. Unos minutos más tarde, entró Bryan Gil en el sitio de Abel Ruiz, y posteriormente también ingresaron en el verde Lemar y Vanat por Asprilla y Stuani.

El empate hizo revivir el sueño local

Cuando parecía que el Girona lo tenía todo bajo control, un despiste de la defensa acabó con el empate del equipo balear, que en el minuto 77 colocaba las tablas en el marcador. Joan Socias fue el autor del tanto.

Antes de llegar al final del tiempo reglamentario, Arnau Martínez tuvo un último intento en un centro lateral de Bryan Gil, que acabó rematando el lateral catalán, aunque el portero local, Pau Segui, pudo evitar el gol.

A la prórroga con el 1-1

En el segundo minuto de la prórroga, Vanat malbarató una oportunidad de oro para volver a adelantarse, pero un mal control le condenó y no pudo materializar la acción.

Sin embargo, acabó llegando el 1-2 gracias a la conexión ucraniana del Girona. Tsygankov fue capaz de aprovechar un pase de Vanat para definir con acierto y mandar el balón al fondo de las mallas.

En el minuto 108, el propio Vanat sentenció el choque en una acción al contraataque. El ucraniano dejó atrás a toda la defensa y, con un remate digno de la clase que atesora, puso el balón en la escuadra, lejos del alcance del portero rival.

Una pérdida del Girona permitió al conjunto local volver a recortar distancias con un buen gol de Lluc Jhardi desde fuera del área. A pesar de ello, no hubo tiempo para más y los de Míchel consiguieron certificar su presencia en la siguiente ronda de la Copa del Rey.