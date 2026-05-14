El Girona, ante el partido "más importante de su historia"

El Girona necesita algo más que encomendarse a Stuani para mantenerse en Primera. El uruguayo volvió a salvar los muebles en Vallecas, pero el empate ante el Rayo no tapa una realidad preocupante: el equipo de Míchel encadena ya cinco jornadas sin ganar y apenas ha sumado dos puntos de los últimos quince. Por eso, ganar este jueves (20.00 h) en Montilivi ante una Real Sociedad que no se juega nada es prácticamente una obligación.

El conjunto catalán afronta el duelo correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-26 en puestos de descenso y con la obligación de reaccionar cuanto antes. Con 39 puntos, el Girona marcha decimoctavo en la tabla, con un balance de 9 victorias, 12 empates y 14 derrotas, unos números que reflejan la dificultad que ha tenido durante todo el curso para transformar sus partidos en triunfos.

La última muestra llegó en Vallecas. Tuvo que aparecer el eterno Stuani, con un cabezazo en los minutos finales, para rescatar un 1-1 que evitó un daño mayor. El punto permitió al equipo regresar con algo positivo a casa, aunque no cambió el diagnóstico: la permanencia exige victorias, no solo ejercicios de supervivencia.

Stuani, héroe en Vallecas / EFE

Montilivi aparece ahora como el escenario de una auténtica final. El Girona necesita hacerse fuerte ante su afición y aprovechar la visita de una Real Sociedad que afronta el partido sin urgencias. El conjunto donostiarra tiene asegurada su presencia en la Europa League después de proclamarse campeón de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid de Simeone, y llega a la cita octavo con 44 puntos, tras 11 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

El precedente de la primera vuelta alimenta cierta esperanza. En Anoeta, el Girona fue capaz de imponerse por 1-2 al conjunto txuri-urdin. Repetir un resultado parecido sería un impulso enorme para los de Míchel, que necesitan romper su mala dinámica y sumar de tres para aferrarse de verdad a Primera.

Míchel, plenamente consciente de la importancia del choque

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, reconoció en la rueda de prensa previa que es "el partido más importante de la historia" del club, "mucho más" que el debut en la Champions contra el Paris Saint-Germain por ejemplo.

El entrenador admitió que es "un partido de máxima necesidad" y afirmó que la Rea es "un equipazo" que también se juega "cosas", pero que el Girona tiene que demostrar que se juega "mucho más en el campo". "Es la supervivencia del club, la historia del club, la necesidad de seguir en Primera División", concluyó.