El Girona pagará la cláusula de Izan González tras caerse su fichaje por el Barça

En los próximos días, Izan González será nuevo jugador del Girona. El pivote defensivo, a sus 21 años (nacido en 2004), cierra su etapa en la UE Cornellà y en el CE Europa, donde estuvo media temporada cedido, tras destacarse como uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol catalán, según informan Angel García y Nil Solà.

La UE Cornellà ha comunicado al club ‘Escapulat’ la rescisión unilateral de la cesión de Izan González, poniendo así fin a su etapa en el equipo barcelonés. La operación permitirá al Girona hacerse con el jugador tras abonar la cláusula de rescisión.

Izan ha brillado en la Primera Federación. Durante su estancia en el Europa, ha mostrado una gran personalidad, criterio con balón y detalles de mucha calidad en el centro del campo. “Desde el Club queremos agradecerle su implicación y compromiso mientras ha formado parte del proyecto escapulat. Le deseamos mucha suerte y aciertos en su siguiente etapa profesional”, ha comentado el Europa en sus redes sociales.

El Barça Atlètic de Belletti quería a Izan, pero no se concretó el traspaso

El deseo inicial de Izan González era fichar por el Barça. El conjunto azulgrana quería incorporarlo al Barça Atlètic para reforzar el centro del campo, pero la negociación no salió adelante. Posteriormente, llegó el Girona y decidió pagar la cláusula de rescisión en una operación considerada de futuro. No se trató de que nadie se “adelantara” al Barça; simplemente no se concretaron las negociaciones y tampoco la posibilidad de continuar en el Europa de Aday (cedido).

Una vez se anuncie su fichaje, el Girona tiene previsto ceder a Izan a un club de Segunda División para que siga con su proceso de crecimiento en una categoría profesional. En este contexto, el Granada se presenta como el principal candidato para acoger al joven centrocampista hasta final de temporada, según fuentes cercanas al club, en un entorno competitivo que le permitirá consolidarse como pivote defensivo y continuar con su progresión profesional.

Noticias relacionadas

El gran rendimiento de Izan en el Europa despertó el interés de varios equipos 'top', entre ellos Barça, Espanyol y, finalmente, el Girona, que se ha hecho con sus servicios. En total, ha disputado 20 partidos con el Europa durante su cesión y deja un recuerdo muy positivo tanto por su calidad deportiva como por su comportamiento ejemplar dentro y fuera del vestuario.