Girona - Osasuna: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

La importantísima victoria en el primer partido en Son Moix puso el contador a cero para un Girona que empezó el 2026 con la lesión de Azzedine Ounahi, pero sumando tres puntos de oro contra el Mallorca que sacaron al equipo de Míchel del descenso. Ahora, están 'obligados' a volver a ganar ante Osasuna en Montilivi en una decimonovena jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 que debe servir para dar un buen golpe sobre la mesa. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

El Girona cerró el 2025 en descenso, pero logró escapar de la zona roja de la tabla a la primera oportunidad que tuvo en 2026. El triunfo en Mallorca fue revitalizador, y más allá de los tres puntos, sirvió para confirmar que Viktor Tsygankov ha activado el 'modo diferencial' y que Vladyslav Vanat está cumpliendo con aquello que prometió al fichar por el Girona: goles. Los ucranianos, ambos goleadores en Son Moix, son los máximos realizadores del equipo en Liga con 4 dianas cada uno.

Los jugadores del Girona celebran el gol de Tsygankov / LaLiga

Esta vez, en frente estará un Osasuna que solo suma un punto más que el Girona (19), pero que está cinco puestos por encima por la diferencia de goles, en la 12ª plaza. Si la dinámica del Girona no era la mejor hasta entonces, en el cuadro navarro tampoco están para tirar cohetes. Visitarán Montilivi después de empatar a uno en El Sadar ante el Athletic Club.

Lisci, sin Boyomo; Míchel, a la espera de Solís

El conjunto dirigido por Alessio Lisci, que no puede contar con el lesionado Iker Benito ni con Enzo Boyomo, concentrado con Camerún en la Copa África, sabe que una derrota podría ser un golpe durísimo para el equipo y, como el Girona, tiene urgencia para sumar de tres en tres.

Boyomo le gana una acción a Takuma Asano. / Manu Mielniezuk

Míchel, por su parte, no lamenta más bajas que las conocidas de Ounahi, Juan Carlos, Abel Ruiz, Portu y Van de Beek, mientras su gran preocupación es que se cierre de una vez la salida de Solís y poder inscribir a Claudio Echeverri, quien ya entrena con el grupo. Stuani y Livakovic, quien también está en la rampa de salida, regresan a la convocatoria del técnico madrileño.

HORARIO DEL GIRONA-OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Osasuna, correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 10 de enero a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER POR TV GIRONA-OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar + LaLiga. También puedes seguir toda la jornada 19 de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.