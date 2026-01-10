Girona-Osasuna, en directo: última hora y resultado del partido de LaLiga en vivo hoy

En directo
El conjunto catalán tratará de alcanzar el ecuador de la competición con 21 puntos en el casillero, los mismos que obtuvo en la temporada 2022/23, la del regreso a Primera División. "Sería un aprobado... raspado", dijo Míchel en la previa. De no ser así, firmaría su peor primera vuelta en la máxima categoría del fútbol español.
En frente estará un Osasuna que solo suma un punto más que el Girona (19), pero que está cinco puestos por encima por la diferencia de goles, en la 12ª plaza. Si la dinámica del Girona no era la mejor hasta entonces, en el cuadro navarro tampoco están para tirar cohetes. Visitarán Montilivi después de empatar a uno en El Sadar ante el Athletic Club.
El Girona cerró el 2025 en descenso, pero logró escapar de la zona roja de la tabla a la primera oportunidad que tuvo en 2026. El triunfo en Mallorca fue revitalizador, y más allá de los tres puntos, sirvió para confirmar que Viktor Tsygankov ha activado el 'modo diferencial' y que Vladyslav Vanat está cumpliendo con aquello que prometió al fichar por el Girona: goles. Los ucranianos, ambos goleadores en Son Moix, son los máximos realizadores del equipo en Liga con 4 dianas cada uno.
Alineaciones
XI Girona | Gazzaniga, Hugo Rincón, Blind, Vitor Reis, Álex Moreno, Arnau, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil y Vanat
XI Osasuna | Sergio Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán, Torró, Moncayola, Aimar, Rubén García, Víctor Muñoz y Budimir
