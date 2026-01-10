Girona-Osasuna, en directo: última hora y resultado del partido de LaLiga en vivo hoy

El Girona cerró el 2025 en descenso, pero logró escapar de la zona roja de la tabla a la primera oportunidad que tuvo en 2026. El triunfo en Mallorca fue revitalizador, y más allá de los tres puntos, sirvió para confirmar que Viktor Tsygankov ha activado el 'modo diferencial' y que Vladyslav Vanat está cumpliendo con aquello que prometió al fichar por el Girona: goles. Los ucranianos, ambos goleadores en Son Moix, son los máximos realizadores del equipo en Liga con 4 dianas cada uno.