El Girona no se olvida de Arthur

Arthur Melo ha pasado de ser una apuesta a corto plazo a convertirse en una pieza estratégica para el Girona. El centrocampista brasileño, que llegó en invierno cedido por la Juventus, cogió ritmo con facilidad y se ganó indiscutiblemente un puesto en el once titular. El ex del Barça ha acabado siendo un futbolista imprescindible para Míchel gracias a su calidad con el balón y a su capacidad para entender su idea de juego. Sin embargo, su contrato con el club italiano no finaliza hasta 2026, y tuvo que regresar a Turín hace escasos días.

Pese a que su llegada estaba pensada para apenas seis meses, Arthur ha mostrado un nivel de implicación sobresaliente desde el primer día. Ha sido uno de los motores del equipo en la medular, hasta el punto de desplazar a Oriol Romeu del once titular.

Una cesión que superó todas las expectativas

Su papel como recuperador y 'metrónomo' del equipo ha dado equilibrio al juego 'gironí' en medio de una temporada complicada. Arthur acabó jugando 15 partidos en LaLiga, siendo titular en diez de ellos.

Lamine Yamal y Arthur Melo, durante el Barcelona Girona / Valentí Enrich

Encantados con su relación con la afición y su adaptación a la ciudad, en el Girona desean contar con el brasileño por lo menos un año más. Por ello, en Montilivi hay algo más que interés por Arthur y se estudia ligeramente alguna fórmula para hacer posible su vuelta al equipo catalán.

La Juventus sigue a Miguel Gutiérrez

Una de las opciones, además de otra cesión por una temporada —algo que no convence a la Juventus, ya que el jugador queda libre en verano de 2026 y quieren obtener un traspaso—, es incluir al brasileño en una posible venta de Miguel Gutiérrez al conjunto italiano.

Miguel Gutiérrez y Carlos Vicente en Montilivi / @gironaFC

En Turín observan con mucho interés al lateral izquierdo, vinculado recientemente con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, entre otros clubes. Sin duda, el defensa madrileño es una de las piezas clave del equipo de Míchel, y su pérdida sería un duro golpe para el Girona. Sin embargo, su futuro está en el aire y poder asegurar la llegada de Arthur sería una buena noticia para el técnico vallecano.

El detalle de Arthur con la afición del Girona

El jugador estaba muy feliz en Girona, tanto por la ciudad como por el ambiente que ha encontrado en el vestuario. Muestra de ello es el sorteo que él mismo promovió en su cuenta personal de Instagram para traer a cuatro aficionados a Montilivi en el último partido de Liga contra el Atlético de Madrid. Por todo ello, la afición también está muy contenta con él.

El deseo del jugador es seguir formando parte de esta historia; el del club, poder seguir contando con su calidad y trabajo en el centro del campo. Sin embargo, hay varios detalles por resolver para que ese sueño se convierta en realidad.