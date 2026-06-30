El Girona ofrece la renovación a Stuani y David López

El Girona FC empieza a moldear su plantilla de cara a la próxima temporada en Segunda División. El club rojiblanco, que ya informó en las últimas horas de la salida de futbolistas como Daley Blind o Rubén Blanco, resumió este 30 de junio la situación del vestuario.

Varios jugadores terminaron su contrato con el Girona este martes. Es el caso de Axel Witsel, Daley Blind, Juan Carlos y Rubén Blanco. Todos ellos no continuarán en el club la próxima temporada, tal y como ya se ha ido anunciando en los últimos días. "El Girona FC quiere expresar su más sincero agradecimiento por su dedicación, liderazgo y compromiso, así como por su papel dentro y fuera del terreno de juego", dijo el club al respecto.

Tampoco vestirán la camiseta rojiblanca este curso jugadores que formaron parte del Girona en calidad de cedidos. Es el caso de Marc André Ter Stegen, Thomas Lemar, Claudio Echeverri, Vítor Reyes y Hugo Rincón. "Cierran su etapa en Montilivi y vuelven a sus respectivos clubes de origen. El Club quiere agradecerles su profesionalidad, implicación y contribución durante su estancia en Girona, deseándoles mucha suerte en sus futuros retos deportivos y personales", expone el comunicado.

En el lado opuesto, jugadores que estuvieron cedidos en otros equipos el curso pasado regresan de nuevo a la disciplina del Girona. Son Asprilla, Misehouy, Antal, Minsu, Jastin y Dawda. Quien no volverá es Toni Fuidias, cuyo contrato ha quedado rescindido tras jugar en el Nàstic.

Ofertas de renovación

La gran noticia la presentó el club al final del comunicado hecho público este martes: Cristhian Stuani y David López cuentan con ofertas de renovación para jugar en LaLiga Hypermotion.

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"Cristhian Stuani y David López, que también terminan contrato este 30 de junio, cuentan desde la semana pasada con una oferta de renovación por parte del Club. Actualmente, ambas partes se encuentran en proceso de negociación con la voluntad de poder llegar a un acuerdo que permita prolongar su vinculación con el Girona FC", asegura el texto.