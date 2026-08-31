El Girona oficializa a otro lateral: Mateu Morey firma hasta 2028

El Girona FC ha hecho oficial este lunes la incorporación de Mateu Morey. El lateral derecho llega procedente del Mallorca y firma con el conjunto rojiblanco por dos temporadas, hasta junio de 2028, convirtiéndose en una nueva pieza para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Por el defensa mallorquín, el Girona habría abonado una cantidad simbólica por su traspaso, que, según varios medios locales, se situaría en torno a los 100.000 euros, además de otros 200.000 euros en variables y un porcentaje de una futura venta.

La cifra responde también a la situación contractual del futbolista, cuyo vínculo con el conjunto balear expiraba al término de la próxima temporada.

Nacido en Petra, Mallorca, el 2 de marzo de 2000, según el comunicado oficial del club, Morey es un lateral derecho que también puede actuar en posiciones más adelantadas. Destaca por su potencia física, velocidad, capacidad defensiva e intensidad en los duelos, además de su capacidad para incorporarse al ataque y llegar a posiciones de finalización.

Morey comenzó su formación en las categorías inferiores del Mallorca antes de incorporarse al FC Barcelona. Con el conjunto azulgrana formó parte del equipo juvenil que conquistó la UEFA Youth League 2017-18. En esa misma etapa también fue internacional con España Sub-17 y participó en la conquista del Europeo de la categoría en 2017.

Posteriormente, el lateral dio el salto al Borussia Dortmund, donde completó buena parte de su formación y llegó al primer equipo. Con el conjunto alemán disputó 32 partidos, además de otros 18 con el Borussia Dortmund II, y formó parte de las plantillas que conquistaron la Supercopa de Alemania en 2019 y la Copa de Alemania en 2021.

En el verano de 2024 regresó al Mallorca, su club de origen, donde ha militado durante las dos últimas temporadas. En este periodo disputó 38 encuentros oficiales y marcó un gol con el primer equipo. Durante la campaña 2025-26 participó en 21 partidos, 18 de ellos en LaLiga, y anotó un tanto.

A sus 26 años, Morey aterriza ahora en Girona con experiencia en LaLiga y la Bundesliga, además de haber competido en la Copa del Rey, la Copa de Alemania y la UEFA Champions League. El defensa también ha pasado por las categorías inferiores de la selección española, con presencia tanto en la Sub-17 como en la Sub-21.

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Con su incorporación, el Girona suma un lateral con experiencia en el fútbol de élite, capacidad física y recorrido internacional para reforzar el proyecto de cara a la nueva temporada.