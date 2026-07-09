El Girona hace oficial el fichaje de Iván Morante

En la temporada 23-24 el Girona vivió un gran sueño bajo la dirección de Míchel y de la mano de futbolistas como Savinho, Dovbyk o Aleix Garcia entre otros, pues en aquel curso, durante algunos tramos, se llegó a pelear por LaLiga y se logró la primera clasificación a la UEFA Champions League de su historia. Sin embargo, solo dos años después, el conjunto catalán se ha despertado de manera abrupta; incluso podría decirse que vive una pesadilla tras consumirse el descenso a los infiernos de LaLiga Hypermotion.

Con Míchel fuera del equipo y sin las estrellas que deslumbraban hace tan poco en Montilivi, es momento de arrancar una nueva etapa para intentar regresar a la categoría de oro del fútbol español. Para ello, hacen falta refuerzos, y el Girona ha oficializado la llegada de un mediocentro: Iván Morante. De esta manera, el jugador se convierte en el tercer fichaje de la campaña, tras el mediocentro Izan González y el delantero ucraniano Oleksandr Pyshchur.

"Es un proyecto que se adapta a mi estilo de juego"

El comunicado del Girona anuncia la incorporación con un mensaje escueto: "El Girona FC ha llegado a un acuerdo con Iván Morante para que se convierta en nuevo jugador del Club. El futbolista llega libre y firma contrato para las próximas tres temporadas, vinculándose hasta junio de 2029". No obstante, se aprovecha el escrito para destacar sus cualidades futbolísticas al comentar en él que "nacido en León el 15 de enero de 2001, Morante es un mediocentro con una gran capacidad para organizar el juego, buena lectura táctica y presencia en la construcción desde la zona ancha", antes de añadir que "a sus veinticinco años, llega a Montilivi tras acumular experiencia y continuidad en el fútbol profesional."

El mediocampista ha jugado en dos de las principales canteras del estado, la del Villarreal y la del Real Madrid, con la cual coincidió con futbolistas como Miguel Gutiérrez. Eso sí, tras dos temporadas en el Real Madrid Castilla en Primera Federación, su etapa como jugador madridista finalizó y debió seguir su carrera lejos de Chamartín. En los últimos cuatro cursos ha disputado hasta 141 partidos en LaLiga Hypermotion, sumando los juegos disputados con el Ibiza, el Racing de Santander y el Burgos. Al facilitar a los medios de su nuevo club sus primeras palabras como jugador gironí, Morante ha declarado que "es un proyecto que se adapta a mi estilo de juego. No dudé en venir aquí".