El Girona hace oficial la cesión de Antal al Andorra

El Girona hizo oficial la cesión de Antal Yaakobishvili al Andorra hasta final de temporada. Un anuncio que llegó antes del debut del cuadro gerundense en LaLiga.

El defensa húngaro de 21 años jugará en LaLiga Hypermotion bajo las órdenes de Ibai Gómez. Un Andorra que regresó al fútbol de plata tras el ascenso logrado el curso pasado.

Antal, que llegó al Girona en 2021 procedente del Atlètic Sant Just, dio sus primeros pasos en el equipo gironí en el Juvenil A. Vivió una rápida progresión, subiendo al filial, para poco tiempo después entrar ya en dinámica del primer equipo.

En febrero de 2024, renovó su vinculación con el Girona, firmando hasta 2028. Un Antal que hizo su debut con el primer equipo en unos octavos de final de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, mientras que en enero de 2024 debutó en partido liguero ante el Sevilla.

La cesión de Antal al Andorra es la tercera que se lleva a cabo entre ambos equipos en este mercado de fichajes. En el equipo del Principado también jugarán esta campaña Jastin Garcia y Min-su Kim.

De hecho, Antal y Jastin, que iban a salir cedidos, apuntaban a jugar en el Mirandés este próximo curso. Pero cuando todo estaba prácticamente cerrado, apareció la opción de Andorra, por la que finalmente se han acabado decantando los jugadores.