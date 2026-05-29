El Girona mueve ficha: los posibles sustitutos de Míchel

Todo llega a su fin. Y a veces toca decir adiós a las personas que nunca pensabas que tendrías que despedir. Pero así es la vida. Y el fútbol en este caso. Míchel dijo adiós al Girona. Su historia termina con el doloroso descenso a Segunda División, pero deja una huella imborrable en un club al que llevó hasta la Champions League.

Se va el mejor entrenador de la historia del Girona. Marcó un antes y un después. No solo por su manera de entender el fútbol, sino por su humildad, cercanía y arraigo con la ciudad y el catalán. De ahí el apodo 'Míchel català'.

El fútbol no entiende de justicia y el madrileño se despide de Montilivi con el descenso a Segunda. Aun así, su legado se mantendrá intacto. Dice adiós como el segundo técnico con más partidos (221) y victorias (91) de la historia de la entidad.

Su nombre lleva semanas vinculado al Ajax de Amsterdam. Según Fabrizio Romano, el anuncio de su incorporación está al caer. SPORT pudo saber que es el gran favorito del conjunto neerlandés y que, efectivamente, el anuncio se producirá en los próximos días. Sea como fuere, se ha ganado el derecho a decidir su futuro.

Noticias relacionadas

El vallecano dejará un vacío difícil de llenar, pero la vida sigue y en las oficinas de Montilivi ya se trabaja en su sustituto. En SPORT repasamos los nombres que, por su vinculación con el club en las últimas semanas o por su encaje en el proyecto 'blanc-i-vermell', aparecen en la lista de candidatos del Girona.

Xavier Garcia Pimienta (51 años, sin equipo) Sus 28 años como culé entre su etapa como jugador y técnico marcaron su manera de entender el fútbol. 'Pimi' es un enamorado confeso del ADN Barça que se estrenó en los banquillos en 2001 - compaginándolo con su etapa como futbolista -, como segundo entrenador de Álex García - quien fuese su asistente en la UD Las Palmas - en el Cadete A. Fue fogueándose sin prisa alguna hasta llegar en 2018 al filial azulgrana, donde dirigió a futbolistas como Ronald Araujo. Antes, ganó la Youth League con un Juvenil A con caras visibles como las de Riqui Puig, Collado, Abel Ruiz o Miranda. Su primer gran reto fue en Gran Canaria. Un fútbol atractivo llevó a la UD Las Palmas a lograr resultados notables: ascendió al equipo en su segunda temporada (llegó en enero de 2022) pero pasó de ser el equipo revelación en la primera vuelta a sufrir por la permanencia. Separaron sus caminos en mayo de 2024, y unas semanas después, se convirtió en entrenador del Sevilla. Su aventura no prosperó y fue destituido en abril de 2025, tras encajar su cuarta derrota consecutiva. Desde entonces está sin equipo y, por filosofía futbolística y cercanía a los rectores del club, encajaría a la perfección. Fecha de nacimiento: 03/08/1974 (51 años)

03/08/1974 (51 años) Último club : Sevilla

: Sevilla Trayectoria: La Masia (2001-2018), Barcelona B (2018-2021), UD Las Palmas (2022-2024), Sevilla (2024-2025)

Aday Benítez (38 años, CE Europa) Es, a largo plazo, el entrenador del Girona. Leyenda del club que las ha vivido de todos los colores y siente el 'orgull gironí'. Siete años vistió de 'blanc-i-vermell' hasta colgar las botas en 2021. A partir de ahí, se inició en los banquillos y su progresión ha sido estratosférica. En verano de 2022 se convirtió en el entrenador asistente del Europa B para, un año más tarde, en noviembre de 2023, ser nombrado técnico de L'Escala. Pero lo que ha logrado con el Europa es, simplemente, maravilloso: ascenso a Primera RFEF y playoff de Segunda División. Ha sabido sacar lo mejor del conjunto 'escapulat' y llevarlo hasta el playoff de ascenso a la categoría plata del fútbol español, donde se medirá al Celta Fortuna. Darle las llaves del proyecto en Segunda parece oportuno, pues sería ese perfil que lograría exprimir al máximo a sus jugadores. Eso sí, tiene contrato con la entidad del Nou Sardenya hasta 2027. Fecha de nacimiento: 16/12/1987 (38 años)

16/12/1987 (38 años) Club actual: CE Europa

CE Europa Trayectoria: CE Europa B - asistente - (2022-2023), L'Escala (2023-2024), CE Europa (2024-)

Quique Álvarez (50 años, Girona B) Un perfil de la casa. Quique Álvarez, acompañado de su hermano Óscar Álvarez como su segundo, es el entrenador del Girona B desde verano de 2024. Ascendió al filial 'gironí' a Segunda RFEF y ha conseguido mantenerlo tras firmar una gran temporada con prometedores futbolistas como Gibi, Lass, Raúl Martínez, Sarasa, Carles Garrido, Nil Calderó y Juan Arango Jr. - hijo del venezolano Juan Arango -. No es un nombre que se haya escuchado, pero sí se trataría de una apuesta natural y de un perfil con una dilatada experiencia como entrenador en categorías formativas, pero también en banquillos de equipos profesionales, pues fue la mano derecha de Javier Calleja en Villarreal, Alavés y Levante, su último club antes de recalar en Montilivi. El ADN Barça también corre por sus venas. Se inició en las categorías inferiores del Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo. Y, como entrenador, pasó por el fútbol formativo de La Masia. Fecha de nacimiento: 20/07/1975 (50 años)

20/07/1975 (50 años) Club actual: Girona B

Girona B Trayectoria: La Masia (2009-2017), Villarreal - asistente de Calleja - (2017-2018; 2019-2020), Alavés - asistente de Calleja - (2021), Levante - asistente de Calleja - (2022-2024), Girona B (2024-)