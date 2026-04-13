El Girona aún no mueve ficha con Arnau

Con el empate ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el Girona tiene casi asegurada la permanencia. El equipo catalán ocupa la duodécima plaza con 38 puntos, seis por encima del descenso, y ahora, con menos preocupaciones que hace semanas, se empieza a pensar más en profundidad en la próxima campaña.

Una de las preocupaciones del club es la continuidad de Míchel, quien podría estar pensando en vivir otra experiencia, como ha deslizado varias veces en lo que va de curso. Sin embargo, en segundo plano está quedando la posible renovación de uno de los pilares del equipo: Arnau Martínez.

Arnau Martínez, durante un partido contra el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El lateral catalán, a sus 22 años, es un futbolista que está completamente consolidado en Primera. Polivalente, expeditivo y con liderazgo, Arnau destaca por su capacidad de adaptarse a distintos contextos y roles. Una mina de oro para un Míchel que, siempre que debe variar algo en su esquema, se apoya en él.

Fiable y polivalente

Esta temporada ha jugado 29 partidos, en los que ha marcado 1 gol y ha repartido 2 asistencias, y ha sido uno de los hombres más regulares del conjunto 'gironí'. Hay que destacar que ha jugado en cuatro posiciones distintas: lateral derecho (13), lateral izquierdo (7), pivote (4) y central (2). Una navaja suiza que el Girona echaría mucho de menos.

Según ha podido saber SPORT, el Girona aún no le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación para ampliar su contrato en Montilivi, que termina en el verano de 2027. Y el jugador gusta a varios equipos de Inglaterra o Italia, aunque está claro que tiene nivel de sobra para seguir jugando en LaLiga en casi cualquier equipo.

Arnau Martinez of Girona FC competes for the ball with Angel Perez of Deportivo Alaves during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Girona FC at Mendizorrotza on February 23, 2026, in Vitoria, Spain. AFP7 23/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin ir más lejos, en verano varios equipos de nivel preguntaron por él, como el Milan, el Olympique Marsella o la Juventus, y en invierno pudo volver a salir, pero el futbolista, que siempre ha priorizado continuar en Girona y hacer carrera aquí, siguió apostando por el proyecto de Míchel.

Ahora, el contexto es diferente. Sin acuerdo de renovación y con el interés creciendo desde el extranjero, el desenlace entre Arnau y el Girona podría estar más abierto que nunca. Con un valor de mercado de 10 millones de euros, según 'Transfermarkt', no le faltarán pretendientes a uno de los jugadores más regulares del campeonato español.