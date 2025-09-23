Un Girona bajo mínimos desafía San Mamés

Caer y volver a levantarse. Al Girona no le queda otra que encarar la visita a San Mamés como una auténtica final, la primera de las tres que le vienen antes de la próxima ventana FIFA. Colista de LaLiga EA Sports con tan solo un punto en su casillero - el obtenido en Balaídos - y con la sonrojante goleada encajada a manos del Levante aún en la retina, el equipo debe levantar cabeza cuanto antes.

Míchel, consciente como el que más de la crítica situación del Girona, trató de mostrarse optimista e insistió en prescindir de los egos. Asimismo, negó pensar en la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Eso sí, cuenta con hasta ocho bajas, pues en la expedición 'gironina' que puso rumbo a Bilbao hay cuatro chicos del filial - Andreev, Gibert, Lass y Papa - y apenas hay 14 futbolistas de campo.

El defensa del Girona FC, Vitor Reis (d) ve la tarjeta roja durate el partido de LaLiga disputado en el estadio municipal de Montilivi en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Se cae Abel

A las conocidas lesiones de Juan Carlos, Viktor Tsygankov y Thomas Lemar se sumó Abel Ruiz. Por su parte, Axel Witsel y Vitor Reis deben cumplir sanción tras sus expulsiones ante el Levante. Y, para colmo, tanto Joel Roca como Vladyslav Krapyvtsov están convocados con España y Ucrania, respectivamente, para disputar el Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

Así, con Daley Blind y Alejandro Francés - más usado como lateral - como únicos centrales puros disponibles, Míchel no tiene más remedio que reiventarse en San Mamés. Si decide formar con tres centrales, Hugo Rincón y Àlex Moreno actuarán de carrileros. Y, sin Witsel en el pivote, gana enteros Solís para regresar al once y acompañar a Ounahi e Iván Martín. Vanat será la referencia ofensiva, arropado, previsiblemente, de Yaser Asprilla. Está por ver si Bryan Gil, que fue sumando minutos estos últimos encuentros, está ya para partir de inicio.

El debate vuelve a centrarse en la portería. ¿Mantendrá su confianza en Gazzaniga? ¿O entrará Livakovic? Míchel, como no iba a ser de otra manera, no se mojó en la previa. El arquero argentino se reivindicó en Balaídos y poco pudo hacer ante el cuadro granota. Y el croata, ya asentado en la plantilla, podría irrumpir en el once.

Mala racha del Athletic

Enfrente, un Athletic que encadena dos derrotas pero se reencuentra con La Catedral. Los de Ernesto Valverde quieren regresar a la senda del triunfo a costa de un Girona en horas bajas, pero al que no debe darse por muerto. El Txingurri podría cambiar ambos laterales y dar entrada a Gorosabel y Adama Boiro. Y dar descanso a Galarreta o Jauregizar y apostar por Vesga de inicio en el doble pivote. Aún sin Nico, el tridente ofensivo estará liderado por su hermano Iñaki, Berenguer y un Sannadi que regresaría a la punta de lanza.