El Girona mete la quinta: llegan Echeverri y Beltrán; Asprilla apunta a salir

Días de muchísima actividad en los despachos de Montilivi. Míchel escribió su particular carta a los Reyes Magos e instó a la dirección deportiva a incorporar a los siguientes perfiles: guardameta, central/lateral izquierdo y un centrocampista. Y, sus deseos - con cierto 'delay' - serían órdenes.

A diez días del cierre de la ventana de traspasos invernal, la plantilla 'gironina' recibió con los brazos abiertos a Claudio Echeverri y se prepara para dar la bienvenida nada menos que a Marc-André Ter Stegen y Fran Beltrán. El 'Diablito' llevaba 20 días ejercitándose bajo las órdenes de Míchel pero su inscripción dependía de la salida de uno de los tres futbolistas con plaza de extracomunitario.

Finalmente, Jhon Solís hizo las maletas y puso rumbo al Birmingham en calidad de cedido hasta final de curso - con una opción de compra obligatoria si juega 11 partidos -. Un movimiento que desbloqueó la situación de un argentino que será presentado ante su nueva afición este mismo miércoles (17:00h).

Claudio Echeverri, el último crack en llegar a Montilivi / Girona FC

Ilusiona el 'Diablito'

El ex de River Plate, propiedad del Manchester City, tuvo un rol más bien secundario en el Bayer Leverkusen y se replanteó cambiar el rumbo. Y, el Girona, que no lo dio por perdido pese al 'no' recibido en verano, volvió a escena. La primera conversación con Míchel, según contó el propio Echeverri en una entrevista con los medios del club, fue clave en su decisión: "Fue bueno hacerlo porque eso me dio confianza para poder venir aquí".

Un refuerzo de lujo que debutará el próximo lunes ante el Getafe en Montilivi (21:00h). Está llamado a elevar de forma notable el nivel de la plantilla. Es un futbolista diferencial en tres cuartos de cancha, con personalidad y desparpajo y buen uno contra uno. Su posición predilecta, eso sí, es la de mediapunta, pues "me gusta jugar por detrás del delantero, que es donde más cómodo me siento y donde más he jugado a lo largo de mi carrera".

Echeverri celebró su primer tanto como 'citizen' / AGENCIAS

Ahora bien, teniendo en cuenta que tanto Ounahi como Lemar actúan en dicha demarcación - por delante de Iván y Witsel -, Echeverri gana enteros para jugar en banda, de extremo izquierdo, y acompañar a la dupla ucraniana en el tridente.

Beltrán, inminente

Reclamó Míchel que el adiós de Solís dejaba aún más huérfana una medular que debía ser reforzada con un mediocentro contrastado. Y ese es un Fran Beltrán que acababa contrato con el Celta de Vigo el próximo 30 de junio y llega en propiedad a cambio de una compensación económica tasada en unos 100.000 euros, además de un bonus por objetivos a final de curso.

Fran Beltrán, durante el último partido del Celta en el Bernabéu / Alejandro Matías

El pivote madrileño encaja a la perfección en el ecosistema 'gironí' y se reencuentra con un Míchel con quien coincidió en el Rayo Vallecano y ya se interesó en su incorporación el pasado verano. De hecho, tal y como informó el podcast 'Tenías Que Haber Tirado', aterrizó esta misma mañana en Barcelona-El Prat y será anunciado el miércoles.

Muchas 'novias' para Asprilla

A todo esto, Yaser Asprilla, cuyo nivel mostrado en los últimos partidos fue bastante bueno, tiene una larga de pretendientes dispuestos a acometer su fichaje en esta ventana invernal. Según avanza el periodista colombiano Pipe Sierra, el ex del Watford es objeto de interés de West Ham, Ajax, Celtic, Marsella y clubes de Portugal y Alemania. SPORT pudo confirmar que la entidad neerlandesa pretende hacerse con su cesión hasta final de temporada y es una de las opciones que maneja para sustituir a un Raúl Moro que pone rumbo a Osasuna.

Yaser Asprilla se mide a Manu Sánchez / David Borrat / EFE

Yaser, que aún lleva puesta la etiqueta de fichaje más caro de la historia del Girona, no ha terminado de mostrar su mejor versión en Montilivi y es uno de los activos más importantes del City Group. El club catalán iba a mantenerse expectante a las posibles ofertas que llegasen por el cafetero para, a partir de ahí, tomar una decisión respecto a su futuro.