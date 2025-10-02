Girona: Mejora de sensaciones a la espera de encontrar un once

Está a tiempo, pero el Girona tiene ante el Valencia una ocasión especialmente buena para cambiar el rumbo de lo que está siendo este inicio de temporada. Los fichajes llegaron tarde, pero llegaron, así que ahora solo toca poner las cosas en su sitio y empezar a ganar.

El duelo ante el Espanyol fue un buen comienzo. Solo se sumó un punto, pero se mantuvo la portería a cero, un aspecto clave para un Girona que necesita hacerse fiable atrás para hallar el camino del triunfo.

Luego está, claro, hallar también un once, o al menos una columna vertebral con la que ser competitivo ante cualquier rival. De los siete enfrentamientos que lleva el equipo en este arranque de curso, Míchel tan solo ha repetido alineación ante Celta y Levante. El resto, nombres y más nombres que han ido entrando y saliendo del once. Nombres... y formaciones.

Ante el Espanyol, Míchel optó por una fórmula de tres centrales y dos carrileros. El técnico está tocando cosas en el once para intentar cambiar la dinámica, pero está claro que el primer paso pasa por encontrar una alineación con la que empezar a construir el nuevo proyecto. Haber utilizado ya 27 jugadores en siete jornadas no es una buena señal. Hay tiempo, pero tampoco sobra.

Ounahi, lesionado

Tampoco es que la suerte esté del lado del Girona. Y es que, según informó el club, el centrocampista marroquí no estará para el duelo ante el Valencia por una lesión en el sóleo y veremos si llega para el enfrentamiento ante el Barça, que se disputará después del parón por selecciones.

Evidentemente, el futbolista no irá con su selección para acabar de recuperarse. Ounahi había caído de pie en Girona, haciéndose rápidamente con la titularidad y dando desequilibrio al ataque del cuadro ‘gironí’.