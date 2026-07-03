El Girona se medirá al Nàstic en el quinto amistoso de la pretemporada

El Girona jugará un amistoso de pretemporada contra el Gimnàstic de Tarragona el sábado 8 de agosto en el Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona, según ha informado este viernes el club gerundense.

El equipo dirigido por Quique Álvarez, sustituto de Míchel Sánchez, iniciará la pretemporada el miércoles que viene y afrontará su primer amistoso el 22 de julio contra el Olot, durante una estada de preparación.

Los días 25 y 29 de julio se enfrentará al Alavés y al Castellón, el día 1 de agosto disputará la 49ª edición del Trofeu Costa Brava contra el Arsenal en Montilivi y el día 8 de agosto a las 20:00 hora española visitará al Nàstic, equipo de Primera Federación.

El encuentro en Tarragona será justo una semana antes de debutar en LaLiga Hypermotion y servirá para ultimar la visita del Leganés a Montilivi de la primera jornada de la categoría de plata.