El Girona puede lograr el billete matemático a Europa en el Metropolitano

Con la victoria del pasado domingo ante el Betis en Montilivi (3-2), el Girona puso medio pie en la Champions League de la próxima temporada. Un poco más cerca para los aficionados más optimistas o sólo cuatro dedos para los que todavía consideran que queda mucho camino por recorrer.

En este sentido, tanto Míchel como los jugadores rojiblancos siempre recuerdan que no serán de Champions hasta que no sea matemático. Por tanto, a falta de ocho jornadas, es decir, veinticuatro puntos en juego, y una almohada de nueve puntos, todavía no está hecho. Encarrilado sí, pero hecho todavía no. Lo que sí está muy cerca y que incluso quema es la clasificación matemática para disputar competición europea el próximo curso.

La cosa está tan caliente que incluso la próxima jornada en el campo del Atlético de Madrid podría ser matemática. Sí, sí. El tren al que no subió el Girona la pasada temporada en la última jornada en el campo de Osasuna y que parecía que no debería volver, vuelve a pasar y este año el equipo puede cogerlo con muchos partidos de antelación. Vamos por pasos.

Para que el Girona celebre la clasificación matemática para Europa, es decir, se asegure una plaza, como mínimo, en la Conference League, haría falta una serie de condicionantes. El primero de todos, que el Athletic Club gane la final de la Copa del Rey el sábado contra el Mallorca.

Si esto ocurre, y los vascos terminan entre los seis primeros clasificados, la séptima posición sería de Conference League. Ahora mismo, el séptimo puesto es para el Betis que, con cuarenta y dos puntos, está a veintitrés, más el average, de distancia del Girona cuando sólo quedan veinticuatro en juego. Tras el Betis, está el Valencia, con cuarenta y un puntos, veinticuatro menos que los gerundenses, lo que les deja con mínimas esperanzas de atrapar a los gerundenses. Por tanto, en la siguiente jornada, si los de Míchel puntúan serán inalcanzables para Betis y Valencia y se garantizarán un puesto en Europa.

Fiesta a partir de este jueves

El equipo trabajará hasta el jueves y entonces disfrutará de tres días de vacaciones. A partir de ahí, la plantilla volverá al trabajo el lunes para empezar a preparar la visita al Metropolitano de una jornada que abrirá el viernes el duelo entre el Betis y el Celta. Esto hará que el Girona, que juega el sábado al mediodía (14:00), salte al césped del Metropolitano sabiendo el resultado del Betis.

Si los andaluces ganan, será necesario un punto en Madrid para asegurar el billete en Europa. Por el contrario, si empatan o pierden, el Girona con un punto lo tendría porque eliminaría también de la ecuación al Valencia, que juega el lunes en el campo de Osasuna.