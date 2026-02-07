El Girona llega a un acuerdo con el sustituto de Ter Stegen... ¡y podría debutar ante el Barça!

La lesión de Marc-André ter Stegen supuso un auténtico mazazo para el Girona. El trabajo de Quique Cárcel para solucionar el problema en la portería dio sus frutos en los últimos días del mercado, pero todo se truncó con una lesión de gravedad que impedirá que el alemán vuelva a vestir la camiseta rojiblanca.

Ter Stegen tan solo había disputado un par de encuentros, siendo salvador frente al Getafe con una parada milagrosa en el último minuto (1-1) y poco determinante en la derrota frente al Real Oviedo. Resultados aparte, el meta cedido por el Barça se había hecho dueño de la portería desde el primer día, en detrimento de un Gazzaniga condenado al banquillo lo que restaba de temporada.

Pero la situación dio un giro de 180º cuando el club, en un comunicado, informó de una lesión en el isquiotibial por la que Ter Stegen tuvo que pasar por quirófano el pasado viernes. Estará cuatro meses de baja, por lo que volverá a Barcelona sin volver a vestirse de corto con el Girona.

En la casilla de salida

Surgía entonces el mismo problema que obligó a Quique Cárcel a traer un portero. El club volvía a la casilla de salida. Esta vez con la marcha de Dominik Livakovic al Dinamo de Zagreb, el Girona se quedaba con Gazzaniga como único guardameta de garantías y con el joven Krapyvtsov como portero suplente. En ese sentido, la dirección deportiva se ha movido rápido para subsanar el contratiempo y ya ha encontrado al sustituto de Ter Stegen.

Rubén Blanco, durante un partido con el Celta en LaLiga / RC Celta

Objetivo derbi ante el Barça

Tal y como adelantó este diario y según informa ahora el 'Que T'hi Jugues' de la Cadena SER, el Girona ha llegado a un acuerdo con Rubén Blanco, que aterrizará en Montilivi como agente libre tras no cuajar su paso por el Olympique de Marsella. A sus 30 años y con experiencia en LaLiga durante muchas temporadas en las filas del Celta de Vigo, Blanco firmará esta misma semana, con el objetivo de que esté disponible de cara a la siguiente jornada.

Precisamente el próximo rival del Girona el fin de semana que viene será el FC Barcelona, un derbi de la jornada 24 al que Míchel espera llegar con tres porteros disponibles del primer equipo, tal y como llevaba solicitando durante semanas de cara al mercado de fichajes.