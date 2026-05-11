El Girona, "listo para sufrir" en Vallecas

El Girona encara una visita de esas que pueden acabar pesando mucho en la recta final del curso. Tras varias semanas de máxima presión y una racha negativa de resultados, el conjunto de Míchel viaja a Vallecas con el descenso cada vez más cerca y la obligación de sumar los tres puntos. Tras el empate del Alavés frente al Elche, el equipo catalán está a un solo punto de la zona roja de la tabla. Ya no hay margen de error.

El equipo de Míchel acumula ya cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. La situación se ha complicado todavía más con tres derrotas consecutivas, y un nuevo tropiezo podría tener consecuencias muy serias. Con 38 puntos en 34 jornadas, el Girona mira de reojo a Alavés y Levante, ambos con 37, que esperan cualquier fallo del conjunto catalán para apretar aún más la pelea por la permanencia.

Un Rayo histórico

Este lunes (21.00 horas), el Girona tendrá delante a un Rayo Vallecano que aún no tiene certificada su continuidad en LaLiga EA Sports, aunque llega con la moral por las nubes después de escribir una página histórica en la Conference League, donde eliminó al Estrasburgo y logró el billete para la final de Leipzig.

Batalla, que paró un penalti en el descuento para asegurar el triunfo del Rayo, celebra con sus aficionados. | EFE / EFE

Además, Vallecas nunca es un escenario sencillo. El Rayo suele llevar los partidos a un ritmo muy alto, con intensidad, presión y mucha energía desde el inicio. Si el Girona no sale enchufado desde el primer minuto, puede encontrarse con un encuentro mucho más incómodo de lo deseado.

Dejando la Conference a un lado, el buen momento del cuadro de Iñigo Pérez también se refleja en LaLiga, donde ha sumado siete de los últimos nueve puntos. Una victoria ante el Girona dejaría la permanencia prácticamente encarrilada y serviría como broche perfecto (o como el mejor comienzo posible) a unos días inolvidables para el club vallecano.

Míchel sabe que será difícil

Míchel, entrenador del Girona, reconoció en la rueda de prensa previa que “estamos listos para sufrir” y que ha intentado exprimir estos días para preparar el encuentro. “Estamos listos para enfrentarnos a un rival que ha hecho historia en la Conference League. Será un partido duro y complicado, pero debemos pensar que nuestra mejor versión nos puede valer para ganar y sumar los tres puntos”, comentó.

Míchel, entrenador del Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El entrenador del Girona, muy querido en el Rayo Vallecano, expresó que su vestuario ya contemplaba la posibilidad de llegar a Vallecas con tanta necesidad: “Habíamos hablado de que podíamos jugar en descenso y el equipo estaba preparado. La diferencia no es la posición actual, sino hasta dónde tenemos que llegar para salvarnos. Hay diez equipos en la misma situación”, mencionó.

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Sobre su plantilla, confirmó que Donny van de Beek ya pisa césped con el grupo, “pero no está disponible”. “El resto está bien, menos los lesionados de larga duración”, añadió. Iñigo Pérez, por su parte, no podrá contar con el lesionado Isi Palazón y tampoco tendrá a disposición a Luiz Felipe y Diego Méndez, mientras que Ilias Akhomach, lesionado en el calentamiento ante el Estrasburgo, es duda.