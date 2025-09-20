Girona - Levante, en vivo: partido de LaLiga, en directo hoy

Más que tres puntos

Girona y Levante se juegan en esta jornada más que tres puntos. Ambos conjuntos están situados en la zona roja de la tabla y necesitan empezar a sumar de tres en tres cuanto antes. El técnico del conjunto local ya lo destacó en la previa y afirmó que "no será nada fácil salir de la zona de descenso, vamos a tener que trabajar entre todos para poder salir de esos puestos". Por su parte, el entrenador del equipo 'granota' también es consciente de la posición actual de los suyos, pero todavía no quiere oír hablar de finales y matizó que "si a estas alturas del campeonato ya estamos hablando de finales, mal vamos".