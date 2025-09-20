En directo
LALIGA EA SPORTS
Girona - Levante, en vivo: partido de LaLiga, en directo hoy
Sigue en directo y online el duelo de Liga entre Girona y Levante
Xavi Turu
Girona y Levante se miden en Montilivi con la necesidad de sumar la primera victoria de la temporada.
Sigue el partido en directo aquí en SPORT.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para el Girona.
¡Todo listo en Montilivi!
Los protagonistas ya están sobre el terreno de juego y en nada y menos empieza a rodar el balón. Tres puntos muy importantes en juego con un Montilivi que presenta un buen ambiente.
Más que tres puntos
Girona y Levante se juegan en esta jornada más que tres puntos. Ambos conjuntos están situados en la zona roja de la tabla y necesitan empezar a sumar de tres en tres cuanto antes. El técnico del conjunto local ya lo destacó en la previa y afirmó que "no será nada fácil salir de la zona de descenso, vamos a tener que trabajar entre todos para poder salir de esos puestos". Por su parte, el entrenador del equipo 'granota' también es consciente de la posición actual de los suyos, pero todavía no quiere oír hablar de finales y matizó que "si a estas alturas del campeonato ya estamos hablando de finales, mal vamos".
Calentamiento
El Girona salta a calentar a menos de veinte minutos para que arranque el partido.
'Pequeña' parada
Antes de entrar a Montilivi, los aficionados y aficionadas pueden disfrutar de este 'pequeño' manjar en los aledaños del estadio.
XI del Levante
Julián Calero apuesta de arranque por:
Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Manu Sánchez, Vencedor, Rey, Carlos Álvarez, Brugué, Iván Romero y Etta Eyong.
XI del Girona
El equipo 'gironí' buscará sumar esos primeros tres puntos tan necesarios con:
Gazzaniga, Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Ounahi, Asprilla, Joel Roca y Vanat.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos con esta retransmisión del partido entre el Girona y el Levante correspondiente a la jornada 5 de LaLiga. Los de Míchel en Montilivi de nuevo para buscar el primer triunfo de la temporada. Vamos con la pequeña previa y el esférico empezará a rodar a las 14:00 h.
