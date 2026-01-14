El Girona le tiene tomada la medida al RCDE Stadium

En Cornellà-El Prat se vivirá el sexto cara a cara entre pericos y 'gironins' en partido oficial en el siglo XXI. Espanyol y Girona, ahora en dinámicas opuestas pero con una situación clasificatoria bien distinta, ultiman su preparación para protagonizar el segundo y último asalto de la temporada 2025/26, después de inmolarse en Montilivi y firmar un estéril 0-0.

Los de Míchel encaran el derbi con la moral por las nubes. Dos triunfos consecutivos - 12 puntos de los últimos 15 en juego -, fuera del descenso y habiendo dado Míchel con la tecla. La efectividad en ambas áreas dio al equipo las últimas dos victorias, con Vanat y Tsygankov como protagonistas, además de un Arnau cuya madurez y polivalencia está siendo vital para el técnico vallecano.

El cuadro de Manolo González, pese a encadenar un empate y una derrota ante Levante y Barça, respectivamente, se mantiene afianzado en la quinta plaza con 34 puntos en su casillero. Cerró en el Ciutat de València, de hecho, la segunda mejor primera vuelta del siglo XXI, solo superado por la temporada 07/08, cuando se cosecharon 36 puntos a estas mismas alturas con Valverde. Un hito, no obstante, que quedó empañado por la grave lesión de Javi Puado, que dijo adiós a la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior.

GIRONA, 26/09/2025.- Los jugadores del Girona, Michel (d) y del Espanyol, Manolo González, durante el encuentro correspondiente a la jornada siete de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Girona y Espanyol en el estadio municipal de Montilivi, en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

Invicto

El Espanyol tiene licencia para soñar. Consolidado en posiciones europeas, cinco puntos por encima del sexto, el Real Betis, recibe a un Girona que está en su mejor momento. Un derbi, eso sí, no entiende ni de dinámicas ni de clasificaciones: 13 puntos separan a uno del otro en la tabla. Quinto y decimotercero. Ahora bien, al Girona no se le dio nada mal el RCDE Stadium en la historia reciente. Mejor dicho: no conoce la derrota. O, dicho de otro modo, al Espanyol se le resiste la victoria.

El balance de enfrentamientos entre Espanyol y Girona en Cornellà-El Prat Cinco cara a cara en el RCDE Stadium en partido oficial Cuatro en Primera y uno en Segunda 0 victorias del RCD Espanyol

3 victorias del Girona

2 empates

En cinco partidos oficiales disputados en Cornellà-El Prat, tres acabaron en victoria para el cuadro 'gironí' y los otros dos en empate. Cuatro de esos duelos se dieron en Primera División (17/18, 18/19, 22/23 y 24/25), uno en Segunda (20/21), además de dos amistosos de pretemporada (2024 y 2025) que terminaron 0-0. El de este pasado verano correspondió a la final de la Copa Catalunya 2024/25 que conquistaron los de Míchel al imponerse en la tanda de penaltis.

El último derbi disputado en el RCDE Stadium acabó 1-1, con Stuani rescatando un punto desde el punto de penalti para neutralizar el tanto inicial de Jofre. ¿Será capaz el Espanyol de poner fin a esta racha esquiva o volverá el Girona a salir indemne de Cornellà-El Prat?