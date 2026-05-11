El Girona le debe demasiado a Stuani

Catalunya es tierra de contrastes. Mientras en Barcelona se celebra por todo lo alto un merecido título de Liga, en Cornellà y en Girona se echan las manos a la cabeza. No es para menos. El descenso ya es un miedo real para un Espanyol que pocos meses atrás soñaba con Europa y para un Girona que, tras empatar en Vallecas, respira un poco más gracias a su eterno salvador: Cristhian Stuani. No hay margen de error.

La mala racha perica asusta incluso al más valiente, con 18 jornadas consecutivas sin ganar, pero el equipo de Míchel Sánchez también está haciendo esfuerzos para jugar con fuego hasta el final. El Girona acumula ya cinco jornadas sin ganar y volvió a verse contra las cuerdas en Vallecas cuando Alemao, en el minuto 86, puso el 1-0 en el marcador. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, apareció Stuani en el 90' para rescatar un punto vital, para mantenerse dos puntos por encima del descenso con nueve por disputar, pero que no puede relajar a nadie.

Al Rayo no le afectó la dulce resaca de la Conference, donde hizo historia eliminando al Estrasburgo para clasificarse a la final. El conjunto madrileño fue más insistente en Vallecas y acarició una victoria que le habría dejado prácticamente salvado y con la ilusión europea muy viva. Pero el Girona, castigado durante buena parte del encuentro por su falta de tensión competitiva, encontró oxígeno en el último suspiro.

La primera parte tuvo pocas ocasiones claras, aunque la mejor antes del descanso fue para el Rayo. Camello encontró metros para correr, encaró y sacó un disparo cruzado ante Gazzaniga, pero el argentino respondió abajo con una buena intervención para sostener al Girona.

El paradón de Gazzaniga al disparo cruzado de Camello / EFE

Tras el descanso, el equipo de Míchel intentó dar un paso adelante. Lo hizo más desde la necesidad que desde la claridad. Solo llegó con peligro cuando el Rayo se despistó. Tsygankov tuvo una buena ocasión llegando al segundo palo, pero la desperdició al rematar fuera con su pierna menos hábil, la diestra.

El partido se agitó en el minuto 55 con una acción polémica en el área. Cuadra Fernández señaló penalti por unas manos de Ciss inexistentes y tuvo que ser llamado por el VAR para rectificar. Míchel movió el banquillo a la hora de partido en busca de piernas frescas. Entraron Iván Martín y Echeverri, en un momento en el que el empate parecía no incomodar del todo a ninguno de los dos equipos.

Batalla de 'killers'

El Rayo proponía algo más, aunque sin exigir demasiado a Gazzaniga. Pero el encuentro cambió con la entrada de Alemao en la segunda mitad. Aguantó balones de espaldas, sacó faltas y permitió respirar a los suyos. Lejeune avisó en el minuto 75 con un misil tierra-aire en una falta lejana y, poco después, llegó el golpe que parecía definitivo.

Alemao, autor del 1-0 en Vallecas / EFE

En el 86', un disparo lejano encontró la pierna de Alemao, que desvió lo justo el balón para batir a Gazzaniga y desatar la euforia en Vallecas. El Rayo incluso pudo sentenciar segundos después, pero Gumbau perdonó una ocasión clarísima para el 2-0. Y entonces apareció el de siempre, Stuani, que hacía escasos minutos que pisaba el césped. ¿Qué sería del Girona sin Stuani?

Córner, cabezazo y golazo. En el minuto 90, cuando el partido se le escapaba al Girona y el descenso volvía a asomarse con crudeza, el uruguayo volvió a hacer lo que lleva años haciendo: salvar a los suyos. Su remate puede valer una permanencia.

Stuani, héroe en Vallecas / EFE

El Rayo se quedó con la miel en los labios y el Girona salió vivo de Vallecas. No ganó, sigue sufriendo y continúa jugando con fuego, pero el punto, que sabe a triunfo, cambia el ánimo y puede cambiar también el desenlace de la temporada. Con 39 puntos, el equipo de Míchel mantiene una mínima ventaja sobre el descenso.

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Eso sí, jugando así, una ventaja frágil, peligrosa e insuficiente. Pero mientras Stuani siga apareciendo, el Girona siempre tendrá un último argumento para creer.