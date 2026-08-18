El Girona le abre un expediente disciplinario a Tsygankov

El Girona FC ha actuado con contundencia con el caso de Viktor Tsygankov a raíz de todo lo sucedido desde el domingo cuando el club gironí jugó su primer partido de la temporada de LaLiga Hypermotion en Montilivi ante el Leganés (1-1).

"El Girona FC comunica que ha abierto un expediente disciplinario a Viktor Tsygankov a raíz de su conducta reciente", dice el comunicado oficial del club compartido este martes. "El Club considera que las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por la entidad".

El delantero ucraniano se negó, según el jugador Quique Álvarez, a jugar el primer partido del equipo en Segunda División. “Tsygankov está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más”, dijo el técnico rojiblanco en rueda de prensa tras el encuentro.

Este lunes, el futbolista respondió al club de forma pública filtrando mensajes de Whatsapp que le llegaron prohibiéndole dar entrevistas o hablar con la prensa sobre lo acontecido sin la autorización expresa del jefe de prensa de la entidad. “Algún día hablaré...”, indicaba Tsygankov en otra de las 'stories' compartidas.

En el comunicado de expediente, el club catalán afirma que "defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento" y asegura que "no hará, de momento, más declaraciones públicas sobre esta cuestión".

En los mensajes que el delantero recibió del Girona, se le avisa de que no puede hablar públicamente con los medios con autorización expresa del jefe de prensa de la entidad. "Cualquier comunicación pública, entrevista o interacción con los medios de comunicación deberá ser gestionada y autorizada previamente por el responsable de prensa del club", dice uno de los mensajes de Whatsapp que publicó Tsygankov.

En otra 'storie' de Instagram, el jugador muestra que recibió un mensaje en el que se le avisa que no tiene "la autorización del Girona FC" para hablar con los medios debido a las "obligaciones contractuales de los jugadores y se enmarca en sus deberes de buena fe y de sujeción a las instrucciones del Club".

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"En consecuencia, conceder una entrevista o efectuar declaraciones públicas sin esa autorización constituiría un incumplimiento contractual. Tal y como te hemos comunicado anteriormente el incumplimiento contractual nos obligaría a tomar medidas disciplinarias", añadía el mensaje.