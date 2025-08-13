LALIGA
El Girona insiste a LaLiga
La competición española negó la solicitud del cuadro catalán de cambiar el horario del debut liguero ante el Rayo Vallecano por las altas temperaturas que se esperan este viernes
El Girona no se da por vencido. Después del "no" de LaLiga a su petición de cambiar el horario del estreno liguero ante el Rayo Vallecano en Montilivi, el cuadro catalán insiste a la competición presidida por Javier Tebas. El partido, que subirá el telón a la temporada 2025-26, está previsto para este viernes a las 19:00 horas de la tarde. En Girona, se prevén temperaturas de hasta 34 grados.
Los precedentes no son buenos. Solo hace falta echar la vista atrás unos meses, en el último partido de la campaña pasada disputado también en Montilivi. Si nada por lo que pelear, el Atlético de Madrid goleó con facilidad (0-4) gracias al hat-trick de Sorloth y al tanto de Lenglet, pero el gran protagonista fue el calor. Varios aficionados, debido a las altas temperaturas registradas a finales de mayo, tuvieron que ser atendidos en el propio estadio.
Por ello, el club solicitó formalmente a LaLiga retrasar el partido contra el Rayo y jugarlo entrada la noche, con temperaturas más agradables y seguras para jugadores y espectadores. Una petición a la que se sumó la Federación de Peñas del Girona y que obtuvo un "no" por respuesta.
Segunda petición a LaLiga
Sin embargo, en Montilivi no se dan por vencidos y el Girona ha repetido la petición otra vez. Las temperaturas que se esperan para la hora del duelo, es decir, para las 19:00 horas, son iguales o peores que en el momento de la primera solicitud.
LaLiga, que se mostró inflexible con el Girona en primera instancia, dio su brazo a torcer con el Alavés-Levante, que se disputaba el sábado a las 17:00 horas con una previsión de 40 grados. El partido arrancará finalmente en Mendizorroza a las 21:30 horas.
- Marc Casadó solo piensa en el Barça
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Deco activa un plan para un último fichaje en el Barça
- Así está el Spotify Camp Nou a pocos días del inicio de Liga
- LaLiga no da tregua al Athletic
- La hoja de ruta de Toni en el Barça
- Máxima precaución con Olmo
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante