El Girona insiste a LaLiga

El Girona no se da por vencido. Después del "no" de LaLiga a su petición de cambiar el horario del estreno liguero ante el Rayo Vallecano en Montilivi, el cuadro catalán insiste a la competición presidida por Javier Tebas. El partido, que subirá el telón a la temporada 2025-26, está previsto para este viernes a las 19:00 horas de la tarde. En Girona, se prevén temperaturas de hasta 34 grados.

Los precedentes no son buenos. Solo hace falta echar la vista atrás unos meses, en el último partido de la campaña pasada disputado también en Montilivi. Si nada por lo que pelear, el Atlético de Madrid goleó con facilidad (0-4) gracias al hat-trick de Sorloth y al tanto de Lenglet, pero el gran protagonista fue el calor. Varios aficionados, debido a las altas temperaturas registradas a finales de mayo, tuvieron que ser atendidos en el propio estadio.

El Atlético de Madrid goleó al Girona en el último partido de la pasada temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por ello, el club solicitó formalmente a LaLiga retrasar el partido contra el Rayo y jugarlo entrada la noche, con temperaturas más agradables y seguras para jugadores y espectadores. Una petición a la que se sumó la Federación de Peñas del Girona y que obtuvo un "no" por respuesta.

Segunda petición a LaLiga

Sin embargo, en Montilivi no se dan por vencidos y el Girona ha repetido la petición otra vez. Las temperaturas que se esperan para la hora del duelo, es decir, para las 19:00 horas, son iguales o peores que en el momento de la primera solicitud.

LaLiga, que se mostró inflexible con el Girona en primera instancia, dio su brazo a torcer con el Alavés-Levante, que se disputaba el sábado a las 17:00 horas con una previsión de 40 grados. El partido arrancará finalmente en Mendizorroza a las 21:30 horas.