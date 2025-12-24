El Girona hará un entrenamiento de puertas abiertas durante las vacaciones de Navidad

La magia de la Navidad también llegará al estadio de Montilivi, que abrirá sus puertas el próximo viernes 2 de enero, a partir de las 9:00 h y hasta las 14:30 h, para acoger el entrenamiento a puertas abiertas del Girona. El equipo de Míchel llevará a cabo una sesión preparatoria para el primer partido de 2026 ante el Mallorca delante de la afición, que podrá ver de cerca a los jugadores y disfrutar de una mañana llena de actividades.

El club blanquiazul ha informado en una nota que en la zona de Gol Norte se instalará una Fan Zone con distintas propuestas, desde talleres infantiles, juegos, la presencia de la Canya —la mascota del Girona—, chocolatada, eSports… El entrenamiento del conjunto gerundense comenzará alrededor de las 11:00 h y, cuando finalice, llegará el momento más especial de la jornada con la firma de autógrafos y fotografías por parte de los futbolistas y el cuerpo técnico. En esta ocasión, además, las mascotas serán bienvenidas al estadio y se habilitará una zona específica en Gol Sur.

Para asistir, es necesario retirar las entradas previamente a través de la web del club o el mismo día en las taquillas de Montilivi. Son gratuitas para los socios y, para los no socios, tienen un precio de 6 euros para los adultos y de 3 euros para los menores de 18 años. En el caso de los no socios, será imprescindible comprar las entradas online.